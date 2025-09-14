Bad Bunny ofreció sentido discurso en el fin de su residencia en Puerto Rico

El cantante puertorriqueño Bad Bunny terminó su residencia ‘No me quiero ir de aquí’ en Puerto Rico tras ofrecer un total de 30 conciertos en el Coliseo de Puerto Rico.

Durante su último fin de semana de la residencia, el cantante envió un mensaje a sus fans para que combatan “el odio con amor”. “El odio solo genera odio. La única manera de combatirlo es con amor. Si a ti te dan odio y tú das odio para atrás, eso es guerra. Así que yo te digo que no importa cuáles sean tus problemas, la mejor solución siempre va a ser el amor”, subrayó el conocido como Conejo Malo frente a su público.

El artista aprovechó el momento para aconsejar a sus fanáticos sobre la importancia de concentrarse en el presente y no enfocarse en el pasado. “Te lo prometo, confía en mí. Valora cada segundo que la vida te da. No pienses en lo que ya pasó, a menos que sea para aprender, lo que ya pasó no se puede cambiar. Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Lo que si podemos hacer es vivir el hoy, el presente y aprovecharlo de la mejor manera”, añadió Bad Bunny.

Durante su exitosa residencia, Bad Bunny rindió homenaje a la cultura de Puerto Rico, resaltando sus tradiciones y la escencia de la isla a través de su show. De esta forma, el reguetonero pretendía reivindicar y visibilizar las tradiciones de su tierra.

ritmos autóctonos como la bomba, la plena, la salsa y el reguetón, más de treinta artistas acompañaron a Benito Martínez en el escenario, la gran mayoría de ellos puertorriqueños, como Residente, Ricky Martin, Vico C, Jay Wheeler o Rauw Alejandro.

La Casita fue una parte impoortante de la decoración del show. Un espacio diseñado y construido por los puertorriqueños Mayna Magruder y Rafael Pérez, inspirada en una construcción típica de Puerto Rico. En ese espacio celebridades como los deportistas como Mbappé o Lebrón James, o actores como Ana de Armas, Paco León, Benicio del Toro, Javier Bardem y Penélope Cruz, disfrutaron del concierto.

Tras esta residencia, que ha supuesto un impacto económico de 377 millones de dólares para Puerto Rico, el artista se prepara para recorrer más de cincuenta ciudades con una gira mundial.

