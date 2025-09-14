Joven mexicano pierde $100,000 dólares tras apostar por la victoria de ‘Canelo’ Álvarez

El joven influencer mexicano Paulo Chavira se ha hecho viral en las últimas horas por apostar y perder $100,000 dólares en la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez ante Terence Crawford en Las Vegas.

Chavira compartió un video en Instagram donde se le ve con varios fajos de billetes con los que acudió a un casino de Las Vegas para depositar y apostar a la victoria de ‘Canelo’ Álvarez en el Allegiant Stadium.

“Voy con la apuesta más grande que hecho en mi vida. En cash, vamos a meterla. Solo $100,000 dólares. Este es el proceso para apostar $100,000 dólares, unos dos millones de pesos mexicanos”, explicó.

En el audiovisual se ve al youtuber suplicar a ‘Canelo’ Álvarez por una victoria que nunca llegó. “Gana güero, por favor. Vamos, por favor”, señalaba.

El video consiguió casi cinco millones de reproducciones en menos de 24 horas. Sin embargo, Chavira perdió su apuesta de $100,000 dólares gracias a la histórica victoria de un Terence Crawford que doblegó a ‘Canelo’ con puños y movilidad.

Antes del combate, ‘Canelo’ era el favorito en las casas de apuestas, aunque no por mucho: una victoria del mexicano pagaba entre 1.60 y 1.71, mientras que una victoria de Crawford: entre 2.35 y 2.60. El Empate se pagaba hasta 18.00.

Por su parte, la forma del triunfo también se pagaba de maneras distintas. Un nocaut técnico de Álvarez se cotizaba en 3.60 y uno de Crawford en 6.20. Los triunfos por decisión estaban en 2.75 para ‘Canelo’ y 3.00 para el estadounidense.

Tras la pelea, el influencer compartió su reacción en redes, entre resignación y fidelidad: “Sigo siendo Team Canelo, pero esta noche me costó caro”. También prometió “beber toda la noche” para digerir el trago amargo.

Chavira compartió con ‘Canelo’ antes del combate en una especie de entrevista dinámica en la que incluso hicieron una pequeña apuesta. El youtuber tiene una cercana relación con el boxeador tapatío.

En marzo de este año, ‘Canelo’ Álvarez y su entrenador Eddy Reynoso lanzaron un reto al influencer donde le pagaban $50,000 dólares si lograba vencer el sobrepeso y perder 50 kilos en cuatro meses.

El desafío surgió durante una sesión de entrenamiento que Chavira compartió con Canelo en su canal de YouTube. En el video, el influencer comentó que se encontraba en un proceso de pérdida de peso, combinando dieta y ejercicio, con el objetivo de bajar 35 kilos en tres meses.



