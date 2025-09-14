Marco Rubio llega a Israel para visitar a Netanyahu y abordar ofensiva israelí

El secretario de Estado, Marco Rubio, inició este domingo una visita a Israel con el recibimiento de Benjamin Netanyahu, y con el objetivo de abordar la campaña bélica de Israel en Gaza tras aterrizar en el aeropuerto de Tel Aviv.

En compañía de Netanyahu, Rubio visitó esta tarde el Muro de las Lamentaciones en la Ciudad Vieja de Jerusalén. Se supo además que participará en la inauguración de un túnel turístico en el barrio palestino de Silwan, en este de Jerusalén.

Este túnel se extiende desde el sur de Wadi Hilweh en Silwan, pasando por debajo de viviendas palestinas, bajo las murallas de la Ciudad Vieja y cerca del Muro de las Lamentaciones y la Mezquita de Al Aqsa, y abarga 600 metros de longitud.

Posibilidad del reconocimiento del Estado palestino ante la ONU

La visita de Rubio se produjo antes de que la Asamblea de la ONU discuta el reconocimiento del Estado palestino el próximo 22 de septiembre, una iniciativa respaldada por países como Francia, el Reino Unido y Canadá, pero que Estados Unidos rechaza.

En tal sentido, el ministro israelí Bezalel Smotrich, presentó recientemente un plan para proclamar la soberanía israelí sobre el territorio palestino de Cisjordania, lo que ha aumentado las tensiones en la región.

Descontento de EE.UU. a los recientes ataques en Qatar

La llegada de Rubio a Israel también ocurre ante el descontento del gobierno de Donald Trump por la reciente ofensiva en Qatar contra una delegación de Hamás que negociaba la liberación de rehenes.

“(El ataque) no va a cambiar la naturaleza de nuestra relación con los israelíes, pero tendremos que hablar de ello; principalmente, sobre qué impacto tiene esto”, declaró Rubio previo a su viaje. Por su parte, Netanyahu afirmó que el ataque fue una “operación israelí totalmente independiente” que no contó con la aprobación de Estados Unidos.

Con información de EFE

