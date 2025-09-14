Mexicanos de Staten Island celebrarán desfile anual este domingo a pesar de temores por ‘La Migra’

El 16 de septiembre se conmemora un año más de las fiestas de Independencia de México, y Staten Island se prepara para su desfile anual en honor a la comunidad mexicana que vive en esa parte de la Gran Manzana, estimada por lo menos en más de 20,000 personas.

A pesar de los temores que recientes operativos de ICE en diferentes partes de la Gran Manzana han generado, la organización La Colmena está invitando a los neoyorquinos a que se sumen a la celebración que tendrá lugar en pleno corazón del condado, en la avenida Richmond.

El desfile esta vez no será solo una manera de disfrutar del el colorido, el ritmo y el espíritu de México con carrozas temáticas únicas y música en vivo sino un testimonio de unidad en momentos difíciles.

“Este desfile es más que una simple celebración, es una declaración. En un momento en que los inmigrantes sufren ataques en todo el país, demostramos resiliencia y orgullo”, aseguró Yesenia Mata, directora ejecutiva de La Colmena. “Marchamos para honrar nuestra cultura, nuestras familias y nuestras contribuciones a Staten Island y a la ciudad de Nueva York. Se trata de visibilidad, unidad y el poder de nuestra comunidad”.

El desfile, que llega a su sexta edición desde que fue creado en 2020, se tomará la popular avenida Port Richmond, desde las 12 del medio día y culminará en el Parque de los Veteranos en Port Richmond.

“Creo que como mexicanos tenemos que sumarnos y salir a desfilar juntos ahora más que nunca para mostrarle a quienes promueven el odio y a quienes se han dedicado a aterrorizar a nuestras comunidades con acciones hostiles y arrestos, que somos gente buena, trabajadora y ante todo, gente fuerte que lucha unida”, aseguro José Solorio, residente de Staten Island, quien asistirá al evento sin miedo.

“Nosotros ya fuimos impactados por detenciones sin sentido, pero aquí seguimos en la lucha, como buenos mexicanos. Y si la migra se aparece pues a lo único que los invitamos es a que bailen y disfruten de nuestra cultura, una cultura que este país ha reconocido por años y que en Staten Island se siente a diario con todos nuestros aportes”, agregó el padre de familia.

Los organizadores del evento aseguran que además de ser una buena excusa para reunir a vecinos, líderes, artistas y emprendedores, la celebración anual “rebosa de orgullo cultural y espíritu comunitario” para honrar las raíces mexicanas celebrar la resiliencia y construir un legado duradero para las generaciones futuras.

“El desfile se ha convertido en un evento comunitario emblemático, que atrae a cientos y hasta más de mil participantes y espectadores cada año. El desfile de este año promete ser una expresión dinámica del espíritu comunitario, con carrozas, bailarines, música tradicional y una colorida muestra de la herencia mexicana”, aseguraron los promotores del desfile.

Mexicanos de Staten Island celebrarán desfile anual este domingo a pesar de temores por ‘la migra’. Foto Edwin Martínez. Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

“En un momento en que las comunidades inmigrantes de todo el país se enfrentan a un aumento de los ataques y la búsqueda de chivos expiatorios, el desfile de este año tiene un profundo significado. No es solo una celebración de la herencia mexicana, sino también un poderoso acto de resiliencia que reafirma el orgullo por la identidad, la cultura y las contribuciones en un momento crucial de la historia de Estados Unidos”, recalcaron.

La Colmena agregó que “ante las recientes preocupaciones sobre la presencia de ICE, incluyendo la cancelación de “El Grito” en Chicago, La Colmena está trabajando estrechamente con aliados locales y el precinto para priorizar la seguridad de la comunidad. El desfile contará con el apoyo de alguaciles voluntarios, y animamos a todos los participantes a mantenerse alerta y no responder a provocaciones mientras avanzamos unidos y fuertes”.

Datos del desfile mexicano en Staten Island