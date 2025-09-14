Quiénes recibirán un pago directo de $250 dólares en Nueva York

Decenas de miles de residentes en Nueva York están recibiendo inesperados pagos directos únicos de hasta $250 dólares, enviados directamente a sus buzones sin necesidad de solicitarlos.

Estos fondos provienen de más de $13,000 millones de dólares en bienes no reclamados que el estado está devolviendo a sus verdaderos dueños.

Hasta hace poco, los neoyorquinos debían presentar un reclamo ante la Oficina del Contralor del Estado para recuperar este tipo de dinero olvidado.

Sin embargo, una nueva ley permite que el estado envíe automáticamente los cheques cuando el monto perdido es de $250 dólares o menos.

Según informó la oficina del contralor a Syracuse.com, cerca de 70,000 personas han recibido estos pagos en lo que va de 2025, sumando más de $5.4 millones de dólares devueltos.

Aproximadamente la mitad de los cheques ya fueron cobrados, mientras que un 16% no pudieron ser entregados. La mayoría de los pagos se ubicaron entre los $50 y $100 dólares.

Estos recursos corresponden a propiedades no reclamadas, como cheques no cobrados, cuentas bancarias antiguas, tarjetas de regalo sin usar, depósitos de servicios, seguros, acciones, bonos, fondos judiciales y hasta el contenido de cajas de seguridad.

Por ley, bancos, aseguradoras, empresas y tribunales deben entregar este dinero al estado después de un periodo de inactividad si no logran contactar a los dueños originales.

Solo en Staten Island hay más de 232,000 personas, negocios y organizaciones que suman $139 millones de dólares en propiedad no reclamada.

En total, el estado de Nueva York administra actualmente más de $13,000 millones de dólares en dinero olvidado.

Cada día, la oficina del contralor devuelve más de $2 millones de dólares a los ciudadanos, y en 2025 ya ha restituido más de $435 millones.

“Nuestro objetivo con este programa es devolverle a la gente su dinero”, declaró Jennifer Freeman, vocera de la Oficina del Contralor del Estado de Nueva York.

