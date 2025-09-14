Tanya Charry comparte momento familiar en el programa El Gordo y la Flaca 

El programa El Gordo y la Flaca tuvo esta semana varias ediciones especiales que grabaron en el parque Disneyland en Anaheím, en California. Una de sus integrantes, Tanya Charry, vivió un momento especial al compartir con su hijo Bruno de las fascinantes instalaciones.

La periodista colombiana aprovechó que hicieron grabaciones en este lugar para tener con su pequeño un día increíble.

“Vamos a contarles cómo disfrutó Bruno su primera vez en Disneylandia”, comentó.

La reportera explicó que no había querido llevar a su hijo al parque debido a que quería hacerlo en familia, pero como se dio esa oportunidad, decidió que fuera junto a su equipo.

Este material fue bastante emotivo, pues además Bruno se encontró con Sebastián, hijo de Carlitos, el productor.

En el video se vio al niño disfrutar de las atracciones y de la tienda de souvenirs.

Tanya Charry explicó que al principio su hijo tenía algo de miedo de subirse al carrusel de Dumbo, pero después no quería bajarse. La confianza la sintió más Bruno y por eso cuando le tocó montarse en los caballitos quería andar solo.

“Bruno definitivamente se disfrutó al máximo este día en Disney”, dijo su mamá.

Lili Estefan, conductora del programa, bromeó con que su hija Lina Luaces le encanta este lugar y que le dijo que la estaba odiando porque ella estaba trabajando en vez de estar ahí con ella.

Este programa fue muy disfrutado por la audiencia, pues vieron en una faceta más familiar al equipo del programa de Univision. En el canal de YouTube del show se leyeron mensajes en los que se mostraron felices por la transmisión especial y por mostrar a los conductores y reporteros en una faceta relajada.

