Acusan a hispano de asesinato por atropellar y aplastar a una adolescente en Queens, no sabía que la había matado

Un sujeto de Long Island enfrenta cadena perpetua por supuestamente matar a una joven en un atropello y fuga que tuvo lugar en Queens, luego de que los fiscales dijeran que trató de ofrecerle dinero a ella y a su madre por actos sexuales y se enfureció cuando el novio y el padrastro de la adolescente lo confrontaron.

Identificado como Edwin Cruz Gómez, de 38 años, estaba afuera del restaurante Prima Donna en la avenida Roosevelt de Elmhurst con un grupo de hombres alrededor de las 4:00 de la madrugada del sábado cuando Jhoanny Álvarez, de 16 años, y su madre salían del establecimiento, indicó la fiscalía de distrito de Queens.

El hombre empezó a acosarlas, lo que llevó a una discusión con el padrastro y el novio de la jovencita, que volvió en algo físico y violento, lo que llevó a algunos peatones a intervenir para separarlos, dijeron los fiscales.

Álvarez y su familia se alejaron del sitio hacia el lado contrario de la avenida Roosevelt, cruzando la calle Benham. Cruz Gómez se subió rápidamente a su Chevrolet Sururban 2009, conduciendo con una licencia suspendida, giró a la derecha en la calle Benham y se subió a la acera, aplastando a la menor contra un pilar y atropellando a su madre y a su padrastro, declaró la fiscalía.

Supuestamente, el acusado condujo en reversa para escapar y chocó contra una camioneta estacionada y vacía antes de abandonar su vehículo y fugarse a pie, informó Gothamist.

La fiscalía apunta que Cruz Gómez se acercó a varios oficiales del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) a pocas cuadras, le informó que había sido agredido y los llevo de vuelta a la escena. Su nivel de alcohol en sangre era de 0,137%, muy por encima del límite legal de 0,08%.

Cuando habló con los agentes dijo lo siguiente: “No la conozco. Me subí a mi coche. Los seguí. Choqué contra un poste. Iba a 40 kilómetros por hora. No tengo carnet. ¿La maté?”.

Los funcionarios que respondieron primero declararon muerta a Álvarez en la acera, mientras su madre fue llevada con heridas en las piernas a un hospital cercano, señaló la oficina del fiscal de distrito.

UPDATE: Man charged with m*rder after fatally mowing down 16-year-old girl on Queens sidewalk



Police say Edwin Cruz Gomez, 38, was drunk when he struck 16-year-old Jhoanny Gomez-Alvarez and her 32-year-old mother with his SUV



The incident happened around 4:15 a.m. outside a bar… pic.twitter.com/QrjVnOPCzP — Unlimited L's (@unlimited_ls) September 14, 2025

Cruz Gómez fue procesado el domingo en la noche por cargos que incluyen asesinato, intento de asesinato, agresión y homicidio vehicular, y se le ordenó permanecer en prisión sin fianza, de acuerdo con los registros judiciales.

De ser declarado culpable, podría ser condenado a entre 25 años y cadena perpetua. Deberá volver a los tribunales el próximo viernes.

A inicios de 2025, fue acusado de conducir en estado de ebriedad en la Southern State Parkway en Long Island, dicen los documentos judiciales.

