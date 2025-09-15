Aleska Génesis y Caramelo fueron vistos en Semana de la Moda de Nueva York

Aleska Génesis y Caramelo compartieron en la Semana de la Moda de Nueva York, el momento ha sido muy comentado en redes sociales debido a que hace poco se confirmó que el dominicano terminó con Manelyk González.

Génesis Suero, del programa Pica y se Extiende, le preguntó a los creadores de contenido si son mejores amigos y el ganador de La Casa de los Famosos All-Stars le contestó: “Tú sabes que nosotros no hemos tenido nada en contra. Aleska y yo nunca hemos tenido nada personal, ella hizo lo que tenía que hacer en el momento del show. Ella sabe que yo la admiro mucho. Ella fue una de las primeras personas que me dijo que siguiera adelante con lo del diseño”.

Además, felicitó a la venezolana por recientemente lanzar una línea de ropa, demostrando así que alcanza sus sueños.

Por su parte, Aleska Génesis declaró:“Otra cosa para aclarar, nunca hemos sido enemigos, todo lo contrario. En el momento que compartimos siempre le di mis consejos. Me encanta ver a Caramelo en las pasarelas del New York Fashion Week”.

Destacó que las peleas y las diferencias que hubo en el reality show de Telemundo lo quiere dejar atrás.

Bromearon también con que ahora están sin pareja y por eso son los solteros más cotizados. “Lo que hay es mucho amor para dar, cero odio, eso no está en mi corazón”.

Hace poco se confirmó que Caramelo terminó su noviazgo con Manelyk González. Mientras que Aleska tuvo una sonada separación de Luca Onestini.

Por ahora no se sabe si hay algo más que amistad entre el dominicano y la venezolana, pero sin duda es un junte que muchos no se esperaban, ya que entre ellos no hubo tanta cercanía mientras convivieron en la famosa mansión.

