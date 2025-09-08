Aleska Génesis reacciona al video íntimo que filtraron de Isabella Ladera y Beéle

Aleska Génesis se solidarizó este lunes con Isabella Ladera por el video íntimo que le filtraron junto a su ex, el cantante colombiano Beéle, un tema que ha sido bastante comentado en las redes sociales.

Luego de que la modelo venezolana publicara un mensaje rechazando lo ocurrido, su compatriota le dejó unas palabras de aliento, debido a que también vivió una situación similar después de terminar con el empresario Miguel Mawad.

“Yo también fui traicionada y expuesta por alguien que destruyó mi intimidad. Sé lo que significa ese dolor y esa humillación. Te apoyo con el corazón, mi niña, porque ninguna mujer merece esto. Fuerza que no estás sola”, escribió.

Lele Pons, por su parte, escribió: “¿Y por qué el hombre no recibe la misma cantidad de hate y burla que la mujer?”.

Algunos seguidores de Isabella Ladera también la apoyaron con mensajes como: “Estoy contigo”, “Todo pasa y la vida sigue”, “Estamos contigo y así como ya saliste antes, también saldrás de esta brillando más que nunca, ¿y a las mujeres que se burlan y critican, como se sentirían ustedes si les pasara algo así? ¿O alguien que aman?”.

Este lunes Isabella Ladera compartió un comunicado en el que rechazaba la filtración del video y asomaba la posibilidad de que Béele estuvo detrás de esto.

“Estoy profundamente devastada. Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido. Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo. Una persona que me mintió desde el inicio, que fue testigo de cómo enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa y, aun así, nunca dio un paso al frente para protegerme”, dijo.

Además, comentó: “Hoy, al verme estable y en proceso de reconstrucción, esa misma persona decide exponerme de la forma más baja. Este acto no solo vulnera mi privacidad, también atenta contra mi dignidad y ha causado un inmenso dolor, no solo a mí, sino también a mi familia”.

