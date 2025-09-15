Checo Pérez envía emotivo mensaje al Canelo Álvarez tras su derrota

El piloto mexicano y nueva figura de la escudería Cadillac, Sergio ‘Checo’ Pérez, decidió enviare un emotivo mensaje de apoyo a su compatriota Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien perdió el pasado sábado su título indiscutido como monarca de los pesos súper medianos ante el estadounidense Terence Crawford en la ciudad de Las Vegas, Nevada.

Estas declaraciones las realizó el corredor a través de su cuenta en la red social Instagram, donde se mostró orgulloso del trabajo realizado por el tapatío dentro del cuadrilátero para defender sus cetros de monarca; esto a pesar de enfrentarse contra un Crawford que demostró una vez más ser uno de los mejores libra por libra de todos los tiempos al tener un rendimiento impresionante en el ring tras haber escalado dos divisiones.

“Me siento muy orgulloso de todo lo que he conseguido hasta ahora; siempre se quiere ganar, pero acepta esta derrota con humildad y aprendizaje. Estoy muy agradecido con mi equipo por todos los sacrificios que hemos hecho juntos en todos estos años”, expresó el Checo Pérez.

Ambos deportistas son oriundos de Guadalajara, Jalisco, teniendo una muy buena relación en la que constantemente aplauden el trabajo que realizan en sus respectivas carreras profesionales; esto como una muestra de unión entre los atletas mexicanos para seguir apostando por el crecimiento del país en diversas áreas deportivas.

Esta respuesta del Checo Pérez ocurrió justo en la publicación en la que el Canelo Álvarez se mostraba enfocado en seguir trabajando para poder recuperar su nivel competitivo a pesar de la derrota; en dicha publicación aseguró que él se siente un ganador gracias al respaldo de su familia y espera poder enfrentarse nuevamente contra Crawford para poder recuperar sus cinturones de campeón indiscutido en los súper medianos.

“Me siento muy orgulloso de todo lo que he conseguido hasta ahora; siempre se quiere ganar, pero acepto esta derrota con humildad y aprendizaje. Estoy muy agradecido con mi equipo por todos los sacrificios que hemos hecho juntos en todos estos años. Yo ya gané porque tengo a mi familia conmigo y a millones de fans que nunca han dejado de apoyarme. Viva México, Cabrones”, dijo el tapatío en su Instagram.

“Soy un ganador por estar aquí. Aquí no hubo derrota, el hecho de que ya esté aquí me convierte en un ganador. Lo he hecho todo en mi carrera, tomo riesgos y eso es lo que hice. Me siento genial de compartir el ring con un gran luchador como él. Si lo volvemos a hacer, va a ser genial”, fue lo que expresó el mexicano en sus palabras tras finalizar el duelo.

