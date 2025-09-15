El exbeisbolista Hunter Pence pide $39 millones de dólares por su mansión en Malibú

El exbeisbolista Hunter Pence ha decidido poner en venta la mansión en Malibú, California, que le pertenece desde 2016 y la cual reformó hace muy poco. La propiedad está disponible en el mercado de bienes raíces por $39 millones de dólares.

Pence compró esta casa en 2016 por $6.5 millones de dólares, al mismo tiempo que jugaba con los San Francisco Giants.

El precio se elevó en casi una década por las razones lógicas económicas, y por una serie de reformas que hizo en los últimos años para que el sitio fuera mucho más atractivo. Hay que recordar que este año Malibú se vio afectado por los incendios forestales, los cuales destruyeron cientos de casas y negocios.

Pence demolió la casa principal que había originalmente y construyó una nueva casa de 7,356 pies cuadrados distribuidos en cinco dormitorios, siete baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

En el listado, disponible en la página web de Compass, es descrita como una “obra maestra moderna de mediados de siglo con impresionantes vistas al mar. Experimente un lujo inigualable en esta casa moderna, de nueva construcción y con una arquitectura impresionante, ubicada en un acantilado sobre Malibu Cove Colony”.

Del interior de la casa se tiene que mencionar sus techos altos, ventanales de piso a techos, espacios abiertos, pisos de madera, cocina con encimeras de mármol, iluminación empotrada, tragaluces, sistema de seguridad, acabados de primera calidad y otros detalles.

Adicional a la casa principal hay un garaje con capacidad para varios vehículos. Los nuevos propietarios y sus visitantes también podrán disfrutar de áreas verdes, terraza, piscina, área de spa, área de barbacoa, comedor y otros espacios ideales para compartir al aire libre.

Hay que recordar que Pence anunció su retiro en 2020, año en que jugó su última temporada con los San Francisco Giants. Durante toda su carrera en las grandes ligas, el beisbolista jugó para tres equipos además de San Francisco: Houston Astros, Philadelphia Phillies y Texas Rangers.

Actualmente, el estadounidense de 42 años es analista en MLB Network, el canal de televisión especializado en béisbol.

