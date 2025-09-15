La mansión hecha a medida de David Lynch está en venta

Acaba de entrar al mercado de bienes raíces la icónica mansión de David Lynch en Hollywood Hills, California. Contrario a otras estrellas de Hollywood, el fallecido cineasta no se dedicó a armar una cartera de bienes raíces con muchas propiedades, sino que se enfocó en construir el sitio perfecto para vivir y para trabajar.

La casa de estilo brutalista entró al mercado por $15 millones de dólares. La decisión de venderla es tomada ocho meses después de que Lynch muriera a los 78 años.

En el listado, disponible en la página web de The Agency, se ofrece la residencia como “un enclave privado de 3 acres en una ladera que aúna prestigio arquitectónico, historia cultural y mitología cinematográfica en el corazón de Hollywood Hills”.

Entre todas las estructuras, esta propiedad incluye una casa de color rosado que data de la década los 60, la cual fue diseñada por Lloyd Wright, hijo del famoso arquitecto Frank Lloyd Wright.

Originalmente, él compró solo esa residencia, pero con el tiempo decidió ampliar el terreno y comenzó a construir una nueva estructura. “Con los años, Lynch amplió la propiedad hasta convertirla en un auténtico complejo residencial al adquirir las dos residencias vecinas”, dice el listado.

Incluso, se cuenta que Lynch encargó a Eric Lloyd Wright en 1991 que diseñara una piscina y una caseta junto a la piscina.

El sitio fue usado por Lynch incluso para filmar algunas de sus películas, entre ellas ‘Lost Highway’ (1997), protagonizada por Patricia Arquette.

La casa principal está distribuida en 10 dormitorios, 11 baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, sala de cine, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Al exterior hay áreas verdes, terraza, piscina, área de spa y otros espacios al aire libre ideales para disfrutar al aire libre.

