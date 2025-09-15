Jorge Ramos estrena ‘The Moment’, un podcast con su hija Paola Ramos

El reconocido periodista Jorge Ramos anunció un nuevo proyecto de la mano de su hija, la también periodista Paola llamado ‘The Moment’, a través de My Cultura, la red de podcasts de iHeartMedia dedicada a elevar las voces latinas.

Luego de 40 años de trabajo ininterrumpido enUnivision, donde fue copresentador del Noticiero Univision, Jorge Ramos puso fin a su trabajo en la cadena de televisión. El anuncio de su salida de Univision ocurrió en septiembre y su última aparición en el Noticiero Univision fue en diciembre de 2024.

Ahora el periodista empezó un nuevo pproyecto en inglés junto a su hija Paola Ramos, quien es colaboradora de MSNBC, como un espacio en beneficio de la información para la comunidad latina.

Jorge Ramos aseguró que este espacio en una oportunidad “increíble” de trabajar por primera vez con su hija y aseguró que con ella habla casi a diario sobre las noticias del día. Según dijo, planea que este podcast sea un espacio para hablar sobre la comunidad latina en Estados Unidos.

“No solo vuelvo a las noticias, sino que esta es una oportunidad increíble para trabajar por primera vez en inglés y con mi hija Paola”, compartió Ramos padre en un comunicado. “Poca gente sabe que hablamos casi a diario por teléfono sobre las noticias del día. Y ahora, My Cultura y Radio Ambulante Studios de iHeartMedia nos ayudan a difundir nuestras conversaciones intergeneracionales, y siempre les estaré agradecido. Con este podcast, queremos ser el espacio al que la gente acuda cuando tenga algo importante que decir sobre la comunidad latina”.

En ‘El Momento’ ambos periodistas entrevistarán a figuras claves de la actualidad políticos, artistas, activistas y periodistas. El podcast ya cuenta con varios invitados de renombre como el candidato demócrata a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, el actor y activista John Leguizamo, el director ejecutivo de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, Anthony Romero, la autora chileno-estadounidense Isabel Allende y más.

“Ya sea para entender el estado de la política, hablar con artistas o dar a conocer nuevas voces, nuestra esperanza es que con The Moment se convierta en un espacio íntimo que provoque reflexión y fomenta la comprensión”, dijo Paola Ramos en un video promocional junto a su padre.

The Moment se estrenará el próximo 17 de septiembre.

Tras su salida de Univision, Jorge Ramos lanzó un programa de noticias diario independiente llamado Así Veo las Cosas, un espacio creado con el objetivo de brindar información enfocada en la comunidad migrante en Estados Unidos en medio de los acontecimientos actuales del país.

