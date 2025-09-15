Presentador de Fox News se disculpa tras decir que personas sin hogar deberían ser ejecutadas

El presentador de Fox News, Brian Kilmeade se disculpó el domingo, después de que un comentario que hizo en su programa el sábado estallara en las redes sociales, donde señaló que las personas sin hogar con enfermedades mentales deberían ser ejecutadas con inyección letal.

Después de declarar que todos las personas sin hogar y con enfermedades mentales deberían ser ejecutadas, el presentador, ofreció disculpas por el comentario que tachó de “extremadamente insensible”.

“Pido disculpas por ese comentario cruel”

“Dije erróneamente que deberían recibir inyecciones letales. Pido disculpas por ese comentario tan cruel”, comentó Kilmeade, publicó The Guardian.

“Obviamente, soy consciente de que no todas las personas sin hogar con enfermedades mentales actúan como lo hizo el agresor en Carolina del Norte, y que tantas personas sin hogar merecen nuestra empatía y compasión”, añadió.

Brian Kilmeade, de 61 años, presentador del programa Fox & Friends, dedicaron un tiempo para hablar sobre el asesinato de Iryna Zarutska, una ciudadana ucraniana que viajaba en el metro en Charlotte, Carolina del Norte cuando fue atacada por Decarlos Brown, un hombre sin hogar y con problemas de salud mental.

“Simplemente matarlos”

Durante esa conversación, Lawrence Jones, otro de los presentadores opinó que las personas sin hogar con enfermedades mentales deberían aceptar tratamiento obligatorio o ser encarceladas. Pero, Kilmeade añadió: “O la inyección letal involuntaria. Simplemente matarlos”.

El comentario había pasado por desapercibido, hasta que el sábado por la mañana, el crítico de la cadena Fox News, Aaron Rupar lo retomó con un video titulado: “Brian Kilmeade apoya la eutanasia de las personas sin hogar”.

Esto se convirtió en tendencia y alcanzó más de 20 millones de visitas en X hasta el domingo por la tarde, provocando una serie de críticas y exigiendo a la cadena Fox que se disculpara.

Molestos con el comentario

Sus declaraciones provocaron una oleada de críticas en redes sociales, incluyendo la del gobernador de California, Gavin Newsom, quien respondió citando un versículo bíblico: “Quien cierra su oído al clamor del pobre, clamará, y no será escuchado”, reportó EFE.

CNN destacó que Christine Quinn, directora ejecutiva de WIN, que administra refugios y viviendas de transición en la ciudad de Nueva York, calificó las palabras de Kilmeade como “completamente carente de toda humanidad” y dijo que “sólo sirve para dividir e inflamar”.

