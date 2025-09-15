Quiénes recibirán pago de $400 del gobierno en Nueva York

Millones de residentes de Nueva York recibirán en los próximos días un cheque de hasta $400 dólares como parte de un programa estatal de reembolso por inflación.

Los pagos, que comenzarán a enviarse a finales de este mes y continuarán durante varias semanas, buscan aliviar la presión que ha generado el aumento del costo de vida en el estado.

La gobernadora Kathy Hochul impulsó esta medida tras recibir críticas de otros funcionarios por no actuar ante la inflación.

“El costo de vida sigue siendo demasiado alto, así que prometí poner más dinero en sus bolsillos… y lo logramos”, afirmó en un comunicado.

“Poner casi $5,000 dólares de vuelta en los bolsillos de las familias significa ayudar a los neoyorquinos a afrontar el alza en los precios de alimentos, criar a sus hijos y simplemente disfrutar de la vida”, añadió.

El monto que recibirá cada persona depende de sus ingresos y de cómo presentaron sus impuestos en 2023.

Quienes declararon impuestos en conjunto y ganaron hasta $150,000 dólares recibirán el pago completo de $400 dólares.

Si sus ingresos fueron de hasta $300,000 dólares, el pago será de $300.

En el caso de los contribuyentes individuales, los que ganaron hasta $75,000 dólares obtendrán $200, mientras que quienes tuvieron ingresos de hasta $150,000 dólares recibirán $150.

Para ser elegible, además, el beneficiario no debe haber sido reclamado como dependiente en la declaración de otra persona.

Los pagos serán enviados automáticamente a quienes presentaron el formulario IT-201 de 2023, sin necesidad de hacer ninguna solicitud adicional.

El Departamento de Impuestos y Finanzas del estado confirmó que aún no hay un calendario detallado de envíos, pero indicó que el programa cuenta con un presupuesto de $2,000 millones de dólares y alcanzará a alrededor de ocho millones de personas.

Sin embargo, no todos están de acuerdo con la medida. El representante Ritchie Torres criticó la iniciativa al considerar que es insuficiente: “Un cheque único no compensará los aumentos de precios de dos dígitos que los neoyorquinos han sufrido durante el mandato de Kathy Hochul”.

“Durante tres años, la gobernadora ha ignorado a millones de familias neoyorquinas agobiadas por el costo aplastante de los comestibles y la gasolina”, añadió.

Otros funcionarios han sugerido que el dinero debería destinarse a ampliar beneficios de alimentos SNAP para los residentes más necesitados.

Sigue leyendo:

– Quiénes recibirán un pago directo de $250 dólares en Nueva York

– Quiénes recibirán en septiembre pagos directos de $1,702 del gobierno

– ¡Atención! Facebook paga $725 millones: ¿cuándo recibes tu dinero?