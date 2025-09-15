Xabi Alonso sobre Mbappé: “Ejerce un liderazgo importante en el Real Madrid”

El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, descartó este lunes que Kylian Mbappé esté “ansioso” por conquistar la primera Champions League de su carrera y aseguró que el delantero francés ya se ha convertido en uno de los grandes líderes del vestuario blanco.

“Ansioso no lo veo, estamos todos con sensaciones de que es un proyecto que está empezando y, estando en el Real Madrid, en su camino es siempre un objetivo ganar la Champions. Ojalá que más pronto que tarde y recorramos el camino para estar ahí. No veo a Mbappé ansioso. Hemos hablado hoy de lo que supone la Champions, pero no de mayo”, señaló el entrenador en rueda de prensa.

Mbappé atraviesa su mejor momento desde que llegó al conjunto merengue: suma cuatro goles en los cuatro encuentros disputados en el inicio de temporada y dio una asistencia a Arda Güler en la victoria en Anoeta.

“Sin duda veo liderazgo de Kylian por personalidad, por experiencia, por la influencia en el resto. Cuando ese grupo es fuerte y se consolida el resto, ya saben hacia dónde tienen que mirar y a quien seguir”, afirmó Alonso.

El técnico también recordó los primeros meses de trabajo con el francés: “Era optimista después del Mundial, que fue algo light con Kylian por la gastroenteritis aguda que tuvo. Hay que conectar, conocerse y, al final, ves el jugador que es, la inquietud que tiene por el juego. Le gusta entender las cosas y florece la calidad individual. Necesitamos que conecte con el grupo y luego él hace lo suyo diferente. En eso no tengo ningún mérito”.

Xabi Alonso vivirá su estreno en la Champions como entrenador del Real Madrid con la misma “ilusión máxima” con la que la disputó como jugador. “Si la Champions es especial en todos los lados, para el Real Madrid lo es más, y en el Bernabéu, con toda la historia que tiene, es más motivante. Empezamos competición europea con ganas de dar pasos, de seguir creciendo y comenzamos ante un rival exigente”, dijo sobre el debut contra el Olympique de Marsella.

Sigue leyendo:

–Real Madrid estalla contra el arbitraje español y denunciará ante la FIFA irregularidades

–Controversial expulsión provocó que el Real Madrid se quejara con FIFA del arbitraje de LaLiga

–El Barcelona aplastó 6-0 al Valencia