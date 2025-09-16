Alejandro Fernández envía mensaje de apoyo al Canelo Álvarez

El reconocido cantante mexicano, Alejandro Fernández, decidió enviarle su total apoyo al peleador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez después de la dura derrota que sufrió el pasado sábado 13 de septiembre frente a Terence Crawford en Las Vegas; compromiso en el que perdió todos sus cinturones que lo consolidaron como campeón indiscutido de los pesos súper medianos y firmó la tercera caída de su trayectoria profesional.

El cantante, gran amigo del pugilista tapatío desde hace varios años, utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje cargado de afecto y admiración en este momento tan complicado para el campeón mexicano con el objetivo de brindarle calma y mayor empuje para sus próximos combates.

“Hermano Canelo, el mundo puede cambiar, pero tú siempre serás el campeón”, escribió el hijo de Vicente Fernández, dejando claro el enorme respeto que siente por el boxeador.

“Tu legado es tan grande que quedará escrito para siempre en la historia de nuestro México y en el corazón de todos los que te admiramos. Gracias por demostrarnos que con disciplina, pasión y entrega se pueden alcanzar sueños que parecen imposibles. Nadie jamás podrá borrar lo que has construido. P.D. Que ni se acostumbre a la corona, porque nomás se quedó prestada”, agregó en sus declaraciones.

El gesto llamó la atención porque, como suele suceder en el deporte, cuando una figura pierde su título muchos se alejan. Sin embargo, Alejandro demostró que su amistad con Canelo trasciende más allá de los triunfos.

No es la primera vez que el intérprete acompaña al pugilista en momentos clave dentro de su carrera profesional. Durante la tercera pelea contra Gennady Golovkin, fue él quien lo acompañó en el famoso “ringwalk” entonando “México, lindo y querido”, una escena que emocionó profundamente a los aficionados, pues reunía a dos grandes íconos del país en una sola velada.

Respecto a la reciente pelea frente a Terence Crawford, el Canelo Álvarez no logró hacerle frente a su rival tras ser dominado claramente en los 12 asaltos para poder quedarse con el triunfo por decisión unánime tras presentarse las tarjetas de 116-112, 115-113 y 115-113, confirmando la derrota del tapatío.

Canelo se siente ganador

Por medio de sus redes sociales el Canelo Álvarez envió un mensaje de agradecimiento y de tranquilidad tras esta derrota; detalló que se siente un total ganador por todo lo que ha logrado en su carrera y especialmente por contar con el apoyo de su familia.

“Me siento muy orgulloso de todo lo que he conseguido hasta ahora; siempre se quiere ganar, pero acepto esta derrota con humildad y aprendizaje. Estoy muy agradecido con mi equipo por todos los sacrificios que hemos hecho juntos en todos estos años”, expresó.

“Yo ya gané porque tengo a mi familia conmigo y a millones de fans que nunca han dejado de apoyarme. Viva México, Cabrones”, agregó el peleador tapatío que aprovechó la oportunidad para agradecer a los miles de fanáticos que le han mostrado su apoyo a pesar de la derrota que sufrió.

