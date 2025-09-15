Floyd Mayweather gana enorme apuesta tras la derrota del Canelo Álvarez

La ciudad de Las Vegas vivió el sábado una de las noches más interesantes de los últimos años luego de concretarse la victoria de Terence Crawford como nuevo campeón indiscutido de los pesos súper medianos ante el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez; duelo en el que el estadounidense acabó con todas las especulaciones sobre su capacidad física para este duelo y terminó dominando de principio a fin para quedarse con la decisión unánime.

Para este combate fueron muchas las leyendas del boxeo y conocedores del deporte que se pronunciaron sobre quién sería el ganador, aunque uno de los que terminó más beneficiado tras el combate fue el también estadounidense Floyd Mayweather Jr.

Aunque colgó los guantes hace ya ocho años, Mayweather se mantiene presente en el mundo del pugilismo gracias a su afición por las apuestas y desde hace tiempo presume en redes sociales su habilidad para leer este deporte, combinando su conocimiento con la enorme fortuna que amasó durante su carrera invicta.

En esta ocasión, el antiguo campeón mundial compartió a través de su cuenta en la red social Instagram la jugada que hizo antes de la pelea; apostó $50,000 mil dólares a que Crawford vencería al Canelo y terminó resultando vencedor de esta predicción.

El resultado terminó siendo bastante positivo para Mayweather debido a que le dejó en los bolsillos un total de $124,000 mil dólares; este resultado demuestra que el peleador que terminó su carrera con 50 victorias y ninguna derrota sigue conociendo muy bien las capacidades de todos los boxeadores.

Curiosamente, Mayweather sabe bien lo que significa enfrentar a Álvarez debido a que él mismo fue quien, hace 12 años en Las Vegas, le propinó la primera derrota de su carrera profesional. A lo largo de sus dos décadas en el ring, Canelo solo ha caído en tres ocasiones: frente a Floyd Mayweather Jr., contra Dmitry Bivol en 2022 y ahora ante Terence Crawford.

De esta manera, el estadounidense volvió a hacer honor a su apodo de “Money”, confirmando que no solo supo ganar sobre el cuadrilátero, sino también fuera de él, detectando con precisión dónde colocar sus apuestas.

Sigue leyendo:

–Canelo Álvarez tras su derrota ante Crawford: “Yo ya gané”

–Checo Pérez envía emotivo mensaje al Canelo Álvarez tras su derrota

–¿Por qué Terence Crawford devolvió los cinturones a ‘Canelo’ Álvarez tras vencerlo?