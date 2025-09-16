Indagarán a exempleados de Biden en Florida por haber investigado a grupos como el de Kirk

Exempleados de la Administración de Joe Biden serán investigados en Florida por supuestas acciones dirigidas contra organizaciones republicanas y de tendencia conservadora, entre ellas Turning Point USA, fundada por el comentarista asesinado Charlie Kirk, según informó este martes el fiscal general del estado, James Uthmeier.

Uthmeier aseguró en redes sociales que su oficina emitirá citaciones formales para esclarecer los hechos.

“Mi oficina lanzará una investigación y emitirá citaciones a antiguos funcionarios de Biden que se enfrascaron en cacerías de brujas maliciosas y políticamente motivadas dirigidas a individuos y organizaciones conservadoras como TPUSA”, señaló el fiscal, en referencia a Turning Point USA, fundada por Kirk.

Uthmeier agregó que “es tiempo para la rendición de cuentas”, al difundir un mensaje publicado por los republicanos de la Comisión de lo Jurídico del Senado.

“Investigaciones políticas”

Según los senadores Chuck Grassley y Ron Johnson, el FBI abrió “investigaciones políticas” a 92 entidades vinculadas al Partido Republicano durante el mandato de Biden.

Los legisladores señalaron que estas pesquisas formaron parte de la operación “Arctic Frost”, centrada en el entonces expresidente Donald Trump.

Grassley precisó que entre los investigados estuvieron el Comité Nacional Republicano, la Asociación de Fiscales Generales Republicanos y “grupos políticos de Trump”, en declaraciones realizadas durante la comparecencia del actual director del FBI, Kash Patel.

El anuncio de la Fiscalía de Florida ocurre en un clima político ya tensionado. Ayer, el vicepresidente J.D. Vance y el vice jefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, afirmaron que tras el asesinato de Kirk se enfocarán en “perseguir a la red que fomenta, facilita y participa en la violencia”, a la que atribuyen el crecimiento del “extremismo de izquierda”.

La Casa Blanca y el propio presidente Donald Trump han responsabilizado a la “izquierda radical” del crimen que acabó con la vida de Kirk, estrecho aliado del mandatario.

Con información de EFE.

Sigue leyendo:

• Sospechoso de matar a Charlie Kirk será formalmente acusado de asesinato capital

• Padres del asesino de Charlie Kirk evitaron su suicidio y lo convencieron de entregarse

• Texas busca suspender licencia a más de 100 maestros por comentarios sobre Charlie Kirk