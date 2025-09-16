Padres del asesino de Charlie Kirk evitaron su suicidio y lo convencieron de entregarse

Los padres de Tyler Robinson, el joven acusado de asesinar al activista conservador Charlie Kirk, consiguieron persuadirlo de no quitarse la vida y de entregarse a las autoridades tras identificarlo en las imágenes difundidas por el FBI, según explicó este martes el fiscal del condado de Utah, Jeff Gray.

Gray detalló en rueda de prensa que, al ver las fotografías públicas, los progenitores llamaron a su hijo y en esa conversación él dejó entrever que pensaba suicidarse: “Dijo que no podía ir a la cárcel y que solo quería terminar con toda la situación”, relató el fiscal.

Ante esa declaración los padres concertaron una reunión en su casa y lograron que Robinson accediera a hablar; luego contactaron a un amigo de la familia, un ayudante del sheriff retirado, quien finalmente lo convenció de presentarse voluntariamente ante la policía del condado de Washington, donde viven.

Gray afirmó que el acusado confesó a su familia que atacó a Kirk porque, a su juicio, “propagaba demasiado odio”.

Según la versión del fiscal, la madre de Robinson dijo que en el último año su hijo “se había politizado y había empezado a inclinarse más hacia la izquierda”, y que defendía “los derechos de las personas homosexuales y transexuales”.

Reveló sus planes a su pareja

Gray añadió que Robinson comentó a su familia que había comenzado una relación con su compañero de piso, un hombre biológico que estaba en proceso de transición a mujer.

La investigación incorporó pruebas de comunicación personal: la pareja sentimental del acusado entregó a la policía intercambios de mensajes de texto en los que Robinson admitía haber matado a Kirk.

Además, la policía halló una nota manuscrita debajo del teclado del apartamento en la que el sospechoso escribió: “Tengo la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y la voy a aprovechar”.

La pareja relató que, al ser preguntado por el motivo, Robinson dijo: “Ya he tenido suficiente de su odio. Hay odios con los que no se pueden negociar”, y declaró que había planeado el ataque durante más de una semana. También le pidió que borrara los mensajes y que no contactara con los medios o con la policía.

Robinson fue detenido tras entregarse en las dependencias policiales; ahora afronta el proceso penal por los cargos anunciados por la Fiscalía y la posibilidad de una condena capital si se le declara culpable de los delitos más graves que se le imputan.

Con información de EFE.

