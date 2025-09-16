Javier Mascherano habla del presente del Inter Miami: “Necesitábamos la victoria”

El entrenador del Inter Miami, el argentino Javier Mascherano, afirmó este martes que su equipo llegaba con la obligación de reaccionar tras la final perdida de la Leagues Cup y la dura derrota sufrida el fin de semana pasado en Charlotte.

En conferencia de prensa Mascherano analizó el presente del Inter Miami y habló sobre la necesidad de los tres puntos que le permitieran seguir escalando en la tabla para mantener sus opciones de avance hacia la etapa de playoffs.

“Tampoco podíamos volvernos locos. Sabíamos, sobre todo, que necesitábamos volver a la victoria. Necesitábamos sumar puntos. Y necesitamos sumar puntos. A nadie nos gusta, más allá de tener tres partidos menos que los rivales, a nadie nos gusta vernos en esta posición, porque creo que el equipo no lo merece”, dijo el técnico.

Inter Miami derrotó este martes en partido de liga 3-1 al Seattle Sounders, precisamente el rival con el que perdió la final de la Leagues Cup hace dos semanas.

El equipo es ahora quinto en la tabla de la Conferencia Este con 49 puntos, a ocho del líder, el Philadelphia, aunque con tres partidos menos por su participación en el Mundial de Clubes de la FIFA.

“Nos hemos encontrado en esta situación de tener partidos menos, y que hay que ganarlos para poder estar en las posiciones que queremos estar”, dijo Mascherano.

“Hoy ganamos uno, nos quedan otros siete. Nos quedan siete finales. El objetivo nuestro es ganar los siete para terminar primeros en nuestra Conferencia”, añadió.

Con información de: EFE.

Sigue leyendo: