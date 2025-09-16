Cardi B buscó el consejo de Shakira en medio de su ruptura con Offset

La rapera Cardi B, recientemente declarada inocente en el juicio por agresión, confesó que recibió apoyo de la cantante colombiana Shakira en medio de su ruptura con el rapero Off Set, con quien tuvo tres hijos. Shakira y Cardi B trabajaron juntas en la canción ‘Puntería’, que forma parte del exitoso álbum de Shakira ‘Las mujeres ya no lloran’.

Shakira atravesó una de las rupturas más polémicas de la industria del entretenimiento durante los últimos años. En 2022 la estrella colombiana se separó del exfutbolista español Gerard Piqué tras 12 años de relación y dos hijos en común. La especulaciones apuntaban a que Gerard Piqué le había sido infiel a Shakira con su actual novia Clara Chía Martí, aunque los involucrados nunca confirmaron esta información.

En una entrevista con Kelly Rowland, Cardi B relató que habló con Shakira en medio de su separación para pedirle un consejo. “¿Cómo se supera una depresión?”, le preguntó la rapera ganadora del Grammy.

Shakira le dijo que una ruptura amorosa se siente casi como atravesar el síndrome de abstinencia. “Ella me dijo que toma tiempo… Se siente casi como cuando la gente está pasando por un episodio de síndrome de abstinencia y están vomitando”. Aun así, la rapera admitió: “Sentí que me estaba retirando el amor”, y añadió: “No puedo comer. No puedo dormir. No puedo pensar. No puedo trabajar”.

La rapera, quien está saliendo actualmente con el deportista Stefon Diggs, admitió que el dolor que ha enfrentado en su vida personal ha afectado su capacidad creativa. “Cuando estoy enojada, no puedo grabar. Cuando estoy triste, no puedo grabar. Es decir, no puedo pensar. No puedo funcionar”. En un momento dado, Cardi recordó “llorar y llorar y llorar” cuando viajó a Los Ángeles para terminar su álbum.

Cardi B reflexionó sobre el fin de su relación y lo doloroso que fue. “Simplemente sabes que ya está hecho. Simplemente se acaba. Pero cuando se acaba, es muy doloroso”.

Cardi B está cerca de estrenar su nuevo álbum de estudio “Am I the Drama?”, una experiencia que se vio afectada por sus conflictos personales. El lanzamiento del nuevo álbum está previsto para el 19 de septiembre de 2025.

