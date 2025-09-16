Maribel Guardia responde a Imelda Tuñón sobre la herencia de Julián Figueroa

Maribel Guardia e Imelda Tuñón, desde el mes de enero, han estado enfrentando problemas legales por José Julián, el nieto de la costarricense. Durante las declaraciones más recientes de la viuda de Julián Figueroa, ella aprovechó para enviarle un mensaje a la actriz y mencionar que no quiere que su hijo reciba nada de la herencia que dejó su padre.

Sin embargo, Guardia ofreció declaraciones a los medios de comunicación, donde, de manera indirecta, le respondió a Imelda diciéndole que ella, con sus propiedades, hará lo que considere prudente y que, si de herencia se trata, será ella quien tome la decisión de a quién se las deja; pero también lamentó todo lo que dijo la madre de José Julián.

“Mis cosas son mis cosas; por supuesto que me quedo con ellas, las tengo, y yo se las dejaré a quien yo quiera… Ella me ha mandado algunos mensajes donde me deja ver claramente lo que… no se los puedo contar, pero muy triste, muy triste”, explicó.

Tuñón comentó que ha atravesado situaciones que la han ayudado a crecer como ser humano y considera que el aprendizaje ha sido un proceso constante. Sin embargo, añadió que una de las piezas clave es comprender que no se puede confiar en cualquier persona. Pero lo más llamativo fue cuando aseguró que no recomienda, bajo ninguna circunstancia, vivir con la madre de una pareja sentimental.

“Yo creo que me ayudó mucho a madurar y aprender que no puedes confiar en todas las personas, que hay veces que la gente te va a decepcionar y que hay que tener mucho cuidado: nunca se debe vivir en la casa de la suegra. Eso ya me lo habían dicho; me lo dijo mi mamá, mi abuela: ‘Nadie te va a querer como tu familia’, y una persona que me hubiera querido como mi familia no me hubiera expuesto de manera que lo hizo”, contó.

Sobre la herencia de Julián, Imelda, frente al canal de Edén Dorantes, dijo: “Ah, no sé, que se la quede Maribel; ahorita me interesa trabajar y me hacía falta esto. Es lo que estaba buscando hace mucho, hace como dos años, el independizarme y, pues, por fin lo logré y estoy contenta”.

