Maribel Guardia contó cómo cambió su amistad con Daniel Bisogno

Maribel Guardia sostuvo un encuentro con los medios de comunicación y se sinceró sobre la amistad que tuvo con Daniel Bisogno. Aunque fueron bastante cercanos al inicio, las cosas no se dieron de la mejor manera, ya que a ella no le caía bien el presentador de televisión. Sin embargo, debido a los constantes compromisos laborales en los que compartían, las cosas fueron cambiando.

“Era un tipo realmente interesante; cuando lo conocí, me caía gordo, pero terminé enamorándome de Bisogno: una persona increíble, un tipo súper culto, inteligente, con un sentido del humor increíble, gracioso, un padre… tú no sabes cómo era con esa niña (Michaela), el amor que le daba, cómo la cuidaba, el tiempo de calidad que le daba”, expresó durante sus declaraciones a los reporteros.

La amistad entre ellos fue sorprendente, dado que, más allá del trabajo, hubo algo que los unió muchísimo más: se trataba de su fe. Ella mencionó que él la sorprendió con el tiempo, dado que, cuando se conocieron, no era devoto de ninguna virgen, pero luego las cosas fueron cambiando y hubo más cercanía entre ellos si de tomar un rosario y rezar se trataba.

“Yo siempre me voy a rezarle a la Virgen y él, antes, no lo hacía; de pronto, lo veía siempre parado, al lado de la Virgen, mientras yo rezaba, y cuando terminaba, ya todo el mundo se había ido y ahí seguía Bisogno”, contó.

La reconocida actriz de destacadas telenovelas mexicanas explicó que quedó atónita al ver que él comenzó a rezar, dado que estaba intentando conseguir ayuda, y Maribel está segura de que la encontró aun cuando falleció tras su delicado estado de salud que venía enfrentando desde mediados del año 2024.

Para Guardia, fue muy importante ver que él tenía cercanía con la iglesia católica, ya que ella siempre ha demostrado lo creyente que es: “Le decía: ‘¿Qué haces aquí? No me digas que eres guadalupano’. Me dice: ‘Maribel, necesito creer, necesito que Dios me ayude’, y, la verdad, estoy segura de que lo ayudó porque, cuando uno se acerca a Dios, se llena de fe; estoy segura de que se fue lleno de madurez y de mucho amor”.

