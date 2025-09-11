Maribel Guardia se separa de las cenizas de su hijo y planea cambiar de casa

Maribel Guardia, actriz y conductora costarricense, dio un paso importante en su vida personal tras la pérdida de su hijo, el actor y cantante Julián Figueroa. La artista anunció recientemente que ha decidido trasladar las cenizas de su hijo a un lugar religioso, después de conservarlas en su hogar desde su fallecimiento.

“Justo este jueves fui a ver la lápida del niño, estuve en la iglesia y en estos días haré el trámite para depositar las cenizas”, compartió Guardia con la prensa.

La actriz costarricense aclaró que conservará una pequeña parte de los restos para tener siempre presente a su hijo.

“Sacaré poquitas para mí, para traerlas aquí”, indicó la actriz y cantante de 66 años.

Se cambiará de casa

Tras esta decisión, Maribel también reveló que planea mudarse a una residencia más pequeña, considerando que la actual es demasiado grande para ella y su esposo, Marco Chacón. Durante un recorrido por su casa, recordó momentos con Julián, como cuando pasaba horas bajo uno de sus árboles favoritos tocando la guitarra, y mostró fotografías que la conectan con recuerdos especiales, incluyendo visitas a la Basílica de Guadalupe.

Aunque aún no hay fecha definida para su mudanza, la actriz indicó que ya tiene en mente el nuevo hogar, marcando un cambio significativo en su vida tras el duelo por la pérdida de su hijo.

