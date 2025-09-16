Nadie a salvo: ICE detuvo a novio de empleada de alcaldía de Nueva York aún con green card

Nathaniel Rojas, migrante dominicano pareja de la empleada municipal Wendy García, fue detenido por agentes de inmigración en El Bronx (NYC) alegando que supuestamente tiene antecedentes penales.

Según funcionarios federales, Rojas posee una tarjeta de residencia permanente (green card), pero fue detenido por agentes de ICE el 28 de agosto en Riverdale en el apartamento que comparte con García, quien ha sido subcomisionada de desarrollo del Departamento de Correcciones (DOC) de la ciudad desde febrero, según registros y fuentes policiales.

Rojas fue llevado al 26 Federal Plaza -sede de ICE en el Bajo Manhattan- y trasladado rápidamente a una cárcel del condado Orange de Nueva York, donde ha permanecido durante las últimas dos semanas, según los registros. García estuvo presente durante el arresto de Rojas, dijeron las fuentes.

En un comunicado emitido anoche, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, calificó a Rojas de “extranjero delincuente de República Dominicana” y alegó que posee una tarjeta de residencia permanente que los federales intentan revocar, argumentando que tiene múltiples condenas por delitos graves, incluyendo hurto mayor. “Una Green Card es un privilegio, no un derecho, y bajo las leyes de nuestro país, nuestro gobierno tiene la autoridad de revocarla si se infringen o se abusa de nuestras leyes”, declaró McLaughlin.

El día de su detención el abogado de Rojas, Reuben Kerben, presentó una demanda de hábeas corpus en un tribunal federal contra el ICE, así como contra la fiscal general de Trump, Pam Bondi, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, según consta en los registros judiciales. El expediente está sellado y pendiente de resolución.

El 2 de septiembre el juez Lewis Liman de la Corte Federal de Manhattan ordenó que Rojas no fuera expulsado de la jurisdicción hasta que se resolviera la petición, según consta en los registros.

El defensor Kerben se negó a comentar sobre ningún aspecto del caso. García, quien fue nombrado para un puesto de alto nivel en el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) en 2022 antes de ser transferida al Departamento de Correccionales (DOC) este año, tampoco ha hecho comentarios.

Kayla Mamelak, portavoz del alcalde Adams, se negó a comentar sobre las acusaciones del DHS contra Rojas ni sobre los detalles de su caso migratorio. El Departamento de Correccionales también declinó hacer comentarios.

En una breve entrevista, la hija de Rojas declaró al Daily News a través de una amiga que estaba devastada por la detención de su padre. La hija, cuya identidad se mantiene en reserva, dijo que Rojas llevaba al menos dos años trabajando para resolver un problema migratorio, pero el gobierno federal cambió repentinamente de estrategia y lo persiguió.

Los registros judiciales muestran que Rojas era gerente financiero en el concesionario de autos usados ​​Hillside Auto Mall hasta 2024. Su hija dijo que él vivía en Estados Unidos desde los 19 años y tenía varios hijos. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

“El hecho de que la pareja de un alto funcionario municipal se haya visto involucrada en la campaña de “deportación masiva” de Trump plantea una situación potencialmente incómoda para la administración de Adams. La carrera política del alcalde se salvó, al menos temporalmente, cuando el Departamento de Justicia de Trump desestimó su caso federal de corrupción esta primavera como parte de un controvertido acuerdo en el que la administración Trump afirmó que necesitaba la ayuda de Adams para llevar a cabo las deportaciones”, comentó Daily News.

De enero a junio más de 4,600 extranjeros fueron arrestados por agentes de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el área metropolitana de Nueva York, que abarca de Newark (NJ) a Long Island, según datos publicados por la Universidad de California en Berkeley.

Varios migrantes sin antecedentes han sido arrestados simplemente cuando realizaban registros obligatorios en la oficina del Programa de Comparecencia con Supervisión Intensiva (ISAP) en el Bajo Manhattan, a pocos pasos de la Alcaldía de Nueva York.

A principios de agosto ICE negó a congresistas de Nueva York supervisar la prisión federal Centro de Detención Metropolitano (MDC) en Brooklyn, donde mantiene a inmigrantes. A mediados de junio ICE admitió que los detenidos en la sede de los tribunales migratorios en el Bajo Manhattan dormían en el suelo y en las bancas, al tiempo que prohibieron el acceso para supervisión de Dan Goldman y Jerrold Nadler, miembros de la Cámara de Representantes de EE.UU. por NY, y arrestaron al contralor municipal, Brad Lander dentro del mismo edificio.