Óscar de la Hoya se burló de Canelo Álvarez tras derrota ante Terence Crawford

La rivalidad entre Óscar de la Hoya y Saúl “Canelo” Álvarez parece no tener fin. Desde que el Tapatío rompió con Golden Boy Promotions en 2020, el excampeón mundial ha aprovechado cada oportunidad para lanzarle críticas y la derrota ante Terence Crawford pareciera que la disfrutó por todo lo alto el promotor.

Videos en redes sociales mostraron a De la Hoya celebrando a carcajadas la derrota de Canelo Álvarez y jactándose en cámara sobre el resultado de la pelea que a su juicio era fácil de predecir.

“¡Se los dije! ¡Yo solo digo hechos!”, gritó a las cámaras mientras sonreía y celebraba el contundente triunnfo de Crawford.

La burla de De La Hoya hacia Canelo Álvarez no sorprende teniendo en cuenta los múltiples encontronazos que han habido entre ambos desde 2020.

En aquella ocasión la relación se fracturó, luego que Canelo demandara a Golden Boy y a la plataforma DAZN por incumplimiento de contrato.

“Golden Boy Promotions construyó a Canelo Álvarez… la compañía siempre ha tenido un nombre, y es el mío. Así que pon un poco de maldito respeto en eso”, dijo en una conferencia de prensa del enfrentamiento entre el mexicano y Jaime Munguía.

Desde entonces, De la Hoya ha señalado que Álvarez lo traicionó y que “olvida quién lo construyó como estrella del boxeo”.

Mira el video de la reacción de De la Hoya aquí:

Oscar De La Hoya reacts to Canelo’s loss to Bud Crawford!! 😤😤#Boxing #CaneloCrawford pic.twitter.com/vm5ZrQrqdf — Fight Hub TV (@FightHubTV) September 14, 2025

Sigue leyendo: