Real Madrid gana al Marsella con polémico penal no revisado por el VAR [Video]

El Real Madrid comenzó por todo lo alto la Champions League 2025-2026 con un triunfo 2-1 ante el Olympique Marsella, aunque los primeros tres puntos de la temporada llegaron con un polémico penal que definió el resultado final.

Dos goles de Mbappé desde el punto penal definieron un partido complejo, en el que el Real Madrid tuvo que luchar contra la expulsión de Dani Carvajal mientras el partido se encontraba 1-1.

Pero antes, en el primer tiempo, una contra del Marsella dejó mal parado al Real Madrid cuado Pierre-Emerick Aubameyang condujo un balón tras una pérdida de Arda Guler en mitad de cancha y el gabonés cedió para el estadounidense Timothy Weah, quien puso el 0-1.

TIMOTHY WEAH SILENCES THE BERNABÉU! 🤫



What a moment for the #USMNT forward 🇺🇸 pic.twitter.com/9IgCp3TkIN — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 16, 2025

Un penal clarísimo de Geoffrey Kondogbia sobre Rodrygo lo transformó en gol Kylian Mbappé para poner la paridad en el marcador antes del cierre de la primera parte.

Sin embargo, fue en el complemento donde dos acciones marcaron el resto del partido: una expulsión de Dani Carvajal, quien había ingresado desde el banquillo por la lesión de Trent Alexander-Arnold, y una muy debatida mano dentro del área del argentino Facundo Medina.

Una mano que definió el partido

Parecía que el Madrid conseguiría un empate en su debut europeo cuando al 72′ Carvajal se encaró con el guardameta rival Gerónimo Rulli y el argentino, al sentir el cabezazo del lateral derecho se tiró al piso.

El principal, acudiendo al VAR, tomó la infracción como agresión y Carvajal se marchó a las duchas dejando al Madrid con 10 hombres y un partido complicado para remontar.

Pero 10 minutos antes del final Vinícius Jr., también suplente por órdenes de Xabi Alonso, partió por la banda izquierda, encaró y tras un rebote involuntario en el brazo de Medina el árbitro sentenció el segundo penal de la noche en Madrid.

Lo llamativo es que en ningún momento el árbitro consultó la falta con el VAR, a pesar del movimiento involuntario en el brazo del defensor, que para su mala fortuna no tenía el brazo apoyado del césped, lo que hubiese evitado la sentencia.

Mbappé, nuevamente fue el protagonista del gol con un tiro que casi detiene Rulli pero que al final acabó en el fondo de las redes para decretar la victoria Merengue.

Mira la jugada completa del polémico penal aquí:

50 Real Madrid goals for Kylian Mbappé 😤 pic.twitter.com/GzdGdeDmAg — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 16, 2025

