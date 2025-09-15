Carlo Ancelotti fija su regreso al Real Madrid tras dirigir a Brasil

El director técnico italiano, Carlo Ancelotti, se mostró enfocado de seguir trabajando en mejorar a la selección de Brasil tras haber alcanzado la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se llevará a cabo de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá; aunque sorpresivamente reveló que sigue enfocado en poder regresar a Europa para dirigir en clubes de ese continente.

En declaraciones ofrecidas durante una entrevista para France Football, el entrenador italiano detalló que en caso de poder regresar a Europa no lo haría con cualquier equipo y que con el único con el que llegaría a un acuerdo sería con el Real Madrid de España; institución que ya lo tuvo en el banquillo y con la que logró levantar un total de tres Champions Leagues.

“El único equipo que podría entrenar después de Brasil sería el Real Madrid. No, creo que eso no pasará. Bueno, tengo un contrato de un año aquí. Después, todo puede pasar. Puedo quedarme dos años más. O cuatro años más. Preparar otro Mundial. Firmé por un año porque creo que era lo más correcto con respecto al próximo torneo. Pero estoy muy feliz aquí”, expresó.

Brazil’s coach Carlo Ancelotti leads a training session ahead of a World Cup 2026 qualifying soccer match against Chile, in Teresopolis, Brazil, Wednesday, Sept. 3, 2025. (AP Photo/Bruna Prado)

“Fue complicada. No logramos los éxitos que queríamos. También tuvimos demasiadas lesiones en defensa, y fue difícil armar un equipo sólido y respaldar la calidad ofensiva que teníamos. Militão, Antonio Rüdiger, David Alaba, Ferland Mendy, Dani Carvajal… Son muchos jugadores importantes. Hubo partidos en los que solo teníamos dos defensas de formación y uno de ellos, Raúl Asencio, acababa de salir de la cantera, aunque estuvo bien”, agregó sobre su última campaña con el cuadro merengue.

Ancelotti también destacó que ha sido bastante fácil para él poder adaptarse a su trabajo como director técnico de la selección de Brasil, aunque reconoció que es otro ritmo competitivo al no tenerlos reunidos tanto como suele ocurrir dentro de un club; además afirmó que todos los directivos de la Confederación Brasileña de Fútbol le han brindado todas las posibilidad para lograr una clara mejoría en la plantilla.

“Para mí, sí es fácil adaptarse. Es otro ritmo. Tengo que empaparme de la cultura del país, por eso me instalé en Río. Aquí encontré una Federación muy bien organizada. Desde el presidente de la CBF (Samir Xaud) hasta el director (Rodrigo Caetano), todos son fantásticos, entusiastas. Trabajamos en un ambiente excelente, con seriedad. Vine con mis asistentes, pero no necesitaba nada más. La estructura es perfecta”, resaltó.

“Es una obligación intentarlo. Nadie tiene la obligación de ganar. ¿Quién, en el fútbol, tiene la obligación de ganar? Ni siquiera el que piensa que es el mejor la tiene. Pueden pasar tantas cosas que cambien el resultado. Estuve seis años en el Real Madrid y no gané seis Champions. Gané tres”, dijo sobre la obligación de ganar un Mundial.

Para finalizar aplaudió el trabajo que ha realizado Vinícius Jr. dentro de la plantilla para poder trabajar en mejorar el rendimiento táctico del equipo; enfatizó que ambos tienen muy buenas relaciones y eso ha facilitado el trabajo en los entrenamientos.

“Tengo una relación fantástica con Vini, hace lo que le pido. Nunca he tenido problemas con él. Pero en una selección, al final, no tienes que lidiar con esos problemas tan a menudo. Si un jugador no está contento con su rol, no hay problema, llamo a otro. Ya no tengo la obligación que tenía en un club de gestionar al jugador durante toda una temporada”, concluyó.

