Triste final: hispano chocado por conductor que irrespetó semáforo en Nueva York

Arturo Alberto Báez Cordero falleció dramáticamente a los 31 años cuando su Mercedes-Benz fue impactado por otro conductor que aparentemente se saltó un semáforo en rojo en Brooklyn (NYC) a toda velocidad.

La tragedia sucedió en la 2nd Ave. en Gowanus alrededor de las 6:25 p.m. del domingo, según la Policía de Nueva York. Alexey Isanov (38), conductor de una Honda Odyssey, fue arrestado en el lugar y ahora enfrenta cargos de homicidio involuntario, negligencia criminal y conducta temeraria.

Ambos vehículos se estrellaron contra una camioneta Dodge que estaba detenida en el semáforo. El Mercedes-Benz se incendió y los bomberos tuvieron que rescatar a Báez Cordero, destacó Daily News. Los médicos lo llevaron al Brooklyn Methodist Hospital, donde falleció aproximadamente media hora después.

Un pasajero de 37 años en la camioneta Honda Odyssey fue hospitalizado en estado crítico, informó la policía. Un familiar suyo de 64 años resultó con lesiones menos graves. El conductor del Dodge, un hombre de 49 años, resultó herido, pero estaba en condición estable.

Isanov también fue hospitalizado. Hay 15 multas por exceso de velocidad y seis por pasarse la luz roja relacionadas con su camioneta, aunque los registros no indican quién estaba al volante cuando sucedieron.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

A fines de marzo Luis Cruz, inmigrante mexicano de 49 años, murió atropellado por un ciclista en Brooklyn (NYC), dejando a su familia consternada y pidiendo leyes más estrictas para regular a los pedalistas imprudentes.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.

Los accidentes de tránsito son un gran reto en y alrededor de la ciudad de Nueva York y en muchos casos los conductores huyen. Ello a pesar de “Vision Zero” (Visión Cero), plan de seguridad vial creado en 2014 buscando que la urbe fuese más segura para peatones, pedalistas y automovilistas con una meta de cero muertes para el año 2024. Pero la realidad demostró todo lo contrario.

Sin embargo, la ciudad registró una disminución general de muertes por accidentes de tráfico en todos los modos de transporte durante el primer semestre de este año (enero a junio), con 87 fatalidades, destacó The New York Times.

De esos 87 fallecidos:

-51 eran peatones, en comparación con 63 víctimas en el primer semestre del año pasado.

-15 eran conductores o pasajeros de automóviles; una disminución con respecto a 29 casos en el primer semestre de 2024.

-21 eran personas en “vehículos motorizados de dos ruedas”, categoría que incluye bicicletas eléctricas, patinetes, ciclomotores y motocicletas. Esta cifra fue menor que la de 33 entre enero y junio del año pasado.

El mes pasado dos peatones hispanos y un conductor fallecieron en un aparatoso choque matutino en Queens (NYC). A fines de agosto un joven agente del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) falleció cuando se dirigía a su trabajo en motocicleta en un violento choque en la autopista Brooklyn-Queens Expressway (BQE).

2023 fue el año más mortífero para ciclistas en la ciudad de Nueva York en más de dos décadas, y la mayoría de los decesos se produjeron entre usuarios de bicicletas eléctricas, según The New York Times.