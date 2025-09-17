Acusan a Mon Laferte y Nathy Peluso de no pagarle a protagonistas de su nuevo video

Las cantantes Mon Laferte y Nathy Peluso han sido acusadas de no cumplir con el pago de las protagonistas de su nuevo video musical de “Las Tiranas” que se estrenará el el próximo viernes 19 de septiembre.

Una de las participantes, la bailarina española de burlesque Miss Loot, aseguró que a pocos días de estrenarse el video las protagonistas del videoclip no han recibido el pago por el trabajo del “el equipo técnico como artístico”.

“Este videoclip se va a sacar (publicar) sin que hayamos recibido nuestra remuneración que se iba a cobrar a mes vencido”, dijo la bailarina publicado en un video en redes sociales.

Según explicó las grabaciones se realizaron el 25 de junio y aseguró que le sorprende que todavía no se haya cumplido con el pago debido a que el monto que acordaron recibir era bastante pequeño. “Gran parte del sueldo es visibilidad y es un sueldo bastante pequeño, por lo que nos sorprende más aún que todavía no se nos haya pagado”, dijo la artista según recogió el medio de comunicación chileno BioBio Chile.

Miss Loot aseguró que Mon Laferte tenía conocimiento de esta situación y aún así decidió sacar el videoclip. “Yo tendría vergüenza de sacar un proyecto sabiendo que nadie del equipo ha sido remunerado por él. Primero paga a la gente y luego saca las cosas. La gente no vive y come de haber trabajado con gente famosa, sino de lo que le pagas. Danos de una vez el dinero que nos corresponde para que podamos dejar esto atrás y tener la ilusión de haber participado en un proyecto que era chulo y por el que llevamos peleando económicamente ya un par de meses”.

Respuesta de Mon Laferte y Nathy Peluso

La cantante Mon Laferte respondió a las quejas sobre impago de las protagonistas de su video musical. “Hola cariño, me parece terrible! ¿Cómo que no les han pagado? Ahora mismo me pongo en esto, pero ¿quién te dijo que yo soy de la producción? Yo soy artista, no productora. Además, la productora es de España y yo vivo en México, yo ni idea de qué productora es, pero me parece de lo más bajo”, escribió la chilena. “Además, me pone triste todo esto, me pone triste que no se respete su trabajo y que Nathy y yo salgamos perjudicadas por la culpa de otras personas. Como dije antes, ahora mismo me pongo en ello. Cariños”, dijo la artista chilena.

Nathy Peluso también respondió y aseguró que no tenía idea de que estaba ocurriendo esta situación. “Whaat. ¡Yo no tenía ni idea!. A mi me invitaron a este videoclip, no formo parte de la producción. Voy a hablar con Monsita, seguro que no sabe nada tampoco. ¡Así se soluciona pronto!. Lo siento y espero que les paguen urgente como se debe porque lo dieron todo y fueron muy bellas y trabajadoras como todo el equipo implicado”.

Sigue leyendo:

Suspenden “indefinidamente” programa de Jimmy Kimmel tras comentarios sobre Charlie Kirk

Jaden Smith, hijo de Will Smith, es nombrado nuevo director creativo masculino de Christian Louboutin

Así fue la conexión entre Scarlett Johansson y Robert Redford, esto recuerda la actriz