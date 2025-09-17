Jaden Smith, hijo de Will Smith, es nombrado nuevo director creativo masculino de Christian Louboutin

El joven artista Jaden Smith, hijo del famoso actor Will Smith, fue nombrado como el nuevo director creativo de la línea masculina de la marca francesa de calzado Christian Louboutin.

Christian Louboutin dijo en una comunicado que escogió a Jaden Smith por su creatividad y por ser una voz dentro de las generaciones jovenes. “Una mañana, mientras nadaba, pensé: ‘¿Por qué no Jaden?’. Me convence su creatividad, pero también estoy encantado de tener a mi lado una voz inteligente de una generación diferente”, dijo Louboutin en una entrevista al diario francés Le Figaro.

Jaden Smith aseguró que este es un honor y se siente presionado por estar a la altura de lo que ha logrado el famoso diseñador Christian Louboutin.

“Es uno de los mayores honores de mi vida, y siento mucha presión por estar a la altura de todo lo que Christian ha logrado para la firma, pero también por asumir un papel tan importante”, admitió Jaden Smith al medio estadounidense WWD.

Jaden Smith participó en la MET Gala 2025. Crédito: Evan Agostini | AP

Jaden estará a cargo del la parte creativa de los zapatos, artículos de piel y accesorios, además de desarrollar campañas, eventos y experiencias inmersivas. Louboutin continuará supervisando la división masculina de la marca.

De acuerdo con el comunicado de Louboutin, el nombramiento de Smith posibilitará que el diseñador se centre en el crecimiento de su línea de moda para damas. Con esta incorporación, Louboutin espera revitalizar la línea masculida de la marca aprovechando la popularidad en redes sociales del cantante.

“Tiene una forma de ver las cosas, de digerirlas, de transformarlas, que realmente conecta con mi manera de funcionar”, comentó Louboutin. Su primera colección se presentará en enero de 2026, durante la Semana de la Moda Masculina de París.

Jaden Smith es hijo del ganador del Oscar Will Smith y de la actriz Jada Pinkett-Smith. El artista de 27 años saltó a la fama por su participación en películas como “En busca de la felicidad” (2006), junto a su padre, y “Karate Kid” (2010). Luego se dedicó de lleno a la música y la moda.

