Don Omar comparte emotivo mensaje para festejar el Día de la Independencia de México

Para muchos famosos México tiene algo que encanta y atrapa. La calidez de su gente, la pasión por la música y esa capacidad de hacer sentir en casa a cualquiera que llegue con respeto y cariño, los hace querer ser uno más y ese es el caso de Don Omar, quien compartió en sus redes sociales un mensaje para agradecer el cariño del público de dicho país y celebrar el Día de la Independencia de México.

El llamado “Rey del reguetón” aprovechó las fiestas patrias para enviar un mensaje que dejó con una sonrisa a miles de sus fans mexicanos.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante compartió una fotografía con la bandera tricolor de fondo, acompañada de unas emotivas palabras donde reafirmó su sentir desde que escuchó por primera vez la famosa frase ‘Don Omar, hermano, ya eres mexicano’.

“Este año me ha regalado estar más cerca que nunca de mi México. Gracias por tantos años de apoyo y por adoptarme como uno de los suyos. Hoy celebro con ustedes y les deseo un Feliz Día de la Independencia”, aseguró.

Como era de esperase, la publicación rápidamente se llenó de comentarios de sus seguidores, quienes no tardaron en responderle al intérprete con toda clase de mensajes de cariño.

“Siempre recibiremos a quien nos respeta”, “Desde siempre has sido muy querido y respetado por nosotros”, “El que ama México siempre será abrazado con cariño y respeto”, y “Ahora te amaremos más por estas palabras”.

De esta manera, Don Omar se suma a una larga lista de artistas extranjeros que no solo han conectado con el público mexicano, sino que también se han dejado conquistar por su cultura, su historia y, sobre todo, por el cariño de su gente.

Sigue leyendo: