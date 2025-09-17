Director del FBI, Kash Patel, genera controversia por usar corbata del Liverpool en el Senado

El pasado martes, el director del FBI, Kash Patel, acudió al Senado para testificar ante el Comité Judicial del Senado sobre la investigación del asesinato del activista político conservador Charlie Kirk. No obstante, la conversación se desvió hacia el fútbol debido a que el funcionario usó una corbata con el escudo del Liverpool.

Patel, que también declaró sobre el caso de Jeffrey Epstein, se convirtió en tendencia en redes sociales cuando comenzaron a circular imágenes y videos de su declaración en el Senado a través de las redes sociales.

Miles de internautas identificaron el pequeño logo del equipo de la Premier League de Inglaterra y comentaron el hecho en diversas plataformas. De hecho, Patel es un confeso fan del Liverpool.

El director del FBI, Kash Patel, comparece ante el Comité Judicial del Senado para su primera audiencia de supervisión, el martes 16 de septiembre de 2025, en el Capitolio de Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson).

Hace algunos meses, el mandamás del FBI publicó en su cuenta personal en X una fotografía caminando junto a varios funcionarios y donde se le ve lucir misma corbata del Liverpool. De hecho, la calificó como su favorita.

En la publicación, Patel dedicó un mensaje al que equipo británico que para ese momento acababan de consagrarse en la Premier League bajo las órdenes de Arne Slot. “You’ll Never Walk Alone (Nunca caminarás solo). Campeones de la Premier League, Liverpool. Nuestra corbata de la buena suerte”, escribió.

#YNWA… Liverpool PL Champs ⚽️

Our good luck tie pic.twitter.com/JbobqTpTnf — Kash Patel (@Kash_Patel) April 27, 2025

El Liverpool pertenece al conglomerado estadounidense Fenway Sports Group (FSG), que adquirió el club en 2010 por más de $300 millones de dólares, en medio de una crisis financiera que amenazaba su estabilidad.

FSG, con sede en Boston, también es dueño de los Boston Red Sox (MLB), los Pittsburgh Penguins (NHL) y participa en RFK Racing (Nascar). La figura más visible detrás de FSG es John W. Henry, un empresario nacido en Illinois que comenzó su carrera en el mundo de las inversiones en agrícolas.

Su historia es la de un hijo de granjeros que construyó un imperio financiero desde cero, fundando John W. Henry & Company en los años 80 y luego expandiéndose al deporte de élite. Bajo su liderazgo, el Liverpool ha vivido una era dorada, ganando la Champions League en 2019 y la Premier League en 2020 y 2024, tras una sequía de tres décadas.



