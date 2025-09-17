Hispano con falda provocó más de 20 incendios en Nueva York, incluida una iglesia: acusación

Bryan Oviedo, hombre de 32 años, es sospechoso de haber causado más de más de 20 pequeños incendios en iglesias, edificios de apartamentos, autos estacionados y otros lugares durante un intenso período de tres horas de madrugada en Nueva York.

El sospechoso, vestido con falda y zapatos deportivos, provocó la oleada de fuegos en Brooklyn y Manhattan el 20 de agosto entre las 3:00 y 6:00 de a.m., según las autoridades federales. Incluso fue grabado en video prendiendo fuego a la Iglesia St. Luke and St. Matthew en Clinton Hill e intentando quemar un edificio de apartamentos de cuatro plantas en Prospect Heights mientras sus ocupantes dormían, alegaron el lunes los fiscales federales en Brooklyn.

Un agente NYPD que lo arrestó por daños a la propiedad en julio lo reconoció en las cámaras de vigilancia en las cercanías de la iglesia, lo que llevó a las autoridades federales del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) a detener a Oviedo durante el fin de semana. Tiene domicilio en Brooklyn, pero podría estar viviendo en la calle, dijo una fuente policial al Daily News.

“Como se alega en la denuncia, Oviedo se dedicó a incendiar varios edificios antes del amanecer, incluyendo una iglesia y un edificio residencial, mientras las familias dormían en el interior, poniendo en peligro vidas y obligando a los servicios de emergencia a acudir rápidamente a los lugares de los incendios”, declaró el lunes el fiscal federal Joseph Nocella.

Si es declarado culpable de un cargo federal de incendio provocado, Oviedo podría enfrentar una pena mínima obligatoria de 5 años de prisión y una pena máxima de 20. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En agosto una persona fue detenida tras un incendio aparentemente provocado en un edificio de apartamentos en El Bronx (NYC) que dejó a dos bomberos heridos y varias personas saltando por las ventanas. En junio un incendio que arrasó un edificio de apartamentos en Brooklyn fue provocado por un ocupante furioso que afirmó que otro inquilino ilegal le había robado dinero, según informó la policía de Nueva York.

En abril Harry Torres fue arrestado y confesó haber iniciado un fuego que dañó tres viviendas en Staten Island (NYC) y amenazó la vida de una anciana. En agosto del año pasado un pirómano quemó 6 autos en una calle de El Bronx de madrugada, enviando a un bebé de 2 meses al hospital por inhalación de humo. En julio de 2024 Stanley García, hombre con aparentes problemas mentales, fue identificado por NYPD como el sospechoso que incendió su edificio residencial a propósito en Brooklyn.

A finales de mayo de 2024 una mujer de 65 años fue arrestada como sospechosa de provocar un incendio que acabó con la vida de su novio en Brooklyn. También ese mes NYPD determinó que Marie Helene Michaud, bisabuela inmigrante de 96 años, fue víctima de un homicidio porque el incendio que acabó con su vida en Queens (NYC) fue provocado. Un vecino dijo que la tragedia comenzó con la quema intencional de un colchón.

En abril de 2024 Elliot Bennett fue arrestado como sospechoso de prender fuego intencionalmente a una iglesia católica que ya había atacado con un martillo hacía siete meses en Nueva Jersey, según sus propias confesiones.

A comienzos de 2024 un hombre de 73 años que padece una enfermedad mental fue quemado en Brooklyn (NYC) con gasolina por una vecina a la que le debía $100 dólares, deuda que ya le había pagado, según una hermana de la víctima. En febrero de ese año un adolescente hispano admitió haber provocado varios incendios en un lapso de siete días, incluido dos autos y un edificio histórico de más de cien años en Nueva Jersey.

En diciembre de 2023 un casero fue acusado de intento de homicidio e incendio provocado por supuestamente prender fuego a su propiedad de alquiler en Brooklyn mientras una familia de ocho inquilinos, seis de ellos niños, estaban adentro.

En septiembre de ese año un hombre fue sentenciado a casi tres décadas de prisión por acechar y amenazar repetidamente a su ex novia y los tres hijos de ella hasta quemarles el apartamento en Queens porque terminó la relación sin su consentimiento.

