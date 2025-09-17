Cardi B está embarazada de su actual novio, el jugador de la NFL Stefon Diggs

La rapera Cardi B anunció que está embarazada de su cuarto hijo, el primero de su relación con el jugador de la NFL, Stefon Diggs.

La ganadora del Grammy hizo este anuncio durante una entrevista pregrabada para el programa CBS Mornings, emitida el miércoles 17 de septiembre. En la conversación con la presentadora Gayle King, Cardi B se mostró emocionada por traer un nuevo niño al mundo y aseguró que se siente muy fuerte en este momento de su vida.

“Estoy feliz. Siento que estoy en un buen momento. Me siento muy fuerte, muy poderosa al estar trabajando tanto y, al mismo tiempo, creando una vida”, expresó en el programa.

Cardi B aseguró que su novio actual, el jugador de los New England Patriots de 31 años, está emocionado por convertirse en padre. La artista aseguró que ambos estan en un momento de su vida en el que están concentrados en su crecimiento personal.

“Somos muy solidarios el uno con el otro. Estamos en el mismo punto de nuestras carreras y siempre buscamos superarnos”, dijo la rapera.

Su relación con Stefon Diggs es nueva. Luego de rumores de romance que comenzaron a circular a finales de 2024, la pareja confirmó su relación cuando asistieron juntos un partido de los Boston Celtics contra los New York Knicks en el Madison Square Garden de Nueva York en mayo de 2025.

Cardi B tuvo una relación con el rapero Offset, con quien tuvo tres hiijos: Kulture Kiari, de siete años; Wave Set, de cuatro; y Blossom Belle, nacida en septiembre de 2024.

El nacimiento del nuevo bebé de Cardi Bestá previsto antes de febrero de 2026, cuando la rapera tiene programado el inicio de su próxima gira. La artista está promocionando su próximo álbum Am I the Drama?, que se lanza este viernes 19 de septiembre en todas las plataformas digitales.

El álbum contará con la participación de otros artista como Summer Walker, Selena Gomez, Kehlani, Lizzo, Cash Cobain, Tyla, Janet Jackson y Megan Thee Stallion.

Sigue leyendo:

Demi Lovato confirma que se está trabajando en ‘Camp Rock 3’ para Disney+

Latin Grammy 2025: Lista de nominados

Karol G, Sabrina Carpenter y Justin Bieber encabezan el Festival de Coachella 2026