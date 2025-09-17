Juan Soler habló de su salud: no sufrió un preinfarto, sino agotamiento extremo

Una revista mexicana inició la semana hablando de que Juan Soler había sufrido un preinfarto mientras se encontraba grabando Top Chef VIP 4 en Colombia y por esa razón se habría visto obligado a dejar el reality show, que está a pocas semanas de terminar. Sin embargo, mencionó que eso es falso y lo que ocurrió es que los especialistas le diagnosticaron cansancio en grandes cantidades.

“Son inventos. Se le denomina burnout, es agotamiento extremo, acompañado de un mal cuidado. Bogotá es una ciudad a gran altura, el trajín del día a día, el grado de compromiso que adquirí con este proyecto, y sábados y domingos tomaba clases con chefs por fuera que yo contrataba. No había descansos, no había nada”, dijo en el programa Sale el Sol.

Soler explicó que, en efecto, se tuvo que dirigir a un centro de salud, pero por problemas renales que ya le fueron atendidos. Además, mencionó que el especialista en el área de la salud le recalcó que fue de suma importancia que decidiera salirse de la competencia, o habría existido problemas mayores, aunque afortunadamente este no fue el caso, por lo cual volvió a destacar que lo que reseñó TVNotas sobre su salud es mentira.

“El cansancio fue extremo y sufrí un golpe de deshidratación extrema y si fui al hospital. Había una pequeña discrepancia en la parte renal, se atendió todo. El doctor dijo que bueno que tomé la decisión de salirme y atenderme, porque sí podía haber llegado a mayores. Nada que ver con arterias tapadas ni preinfartos”, reveló en el programa.

Antes de finalizar el tema, quiso aclarar que le presentó a Telemundo su renuncia para poder descansar a sus 59 años, aunque no fue motivo para no lamentarlo, ya que había llegado muy lejos en la competencia, pero no vio coherente titularse como el gran triunfador de esta temporada si todo se le iría costeando clínicas para poder estar en condiciones estables.

“Presenté la renuncia, me di de baja, lo más importante es la salud. Tenía mucha oportunidad de llegar a la final y ganar, ¿de qué te sirve ese dinero para pagar médicos? No está bueno, la salud es primero y no hay nada que justifique hacer sacrificios que vayan contra tu salud y bienestar”, dijo.

