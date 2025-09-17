Shohei Ohtani conecta su jonrón 50 de la temporada y se une a un club histórico en MLB

Shohei Ohtani volvió a dejar su huella en las Grandes Ligas. La noche del martes en el Dodger Stadium, el japonés disparó su cuadrangular número 50 de la temporada y se convirtió en el sexto pelotero en la historia en registrar campañas consecutivas con al menos 50 vuelacercas.

El batazo llegó en el octavo inning, sin corredores en base, ante un lanzamiento de David Robertson por el jardín derecho. Sin embargo, su hazaña no fue suficiente para evitar la derrota de Los Angeles Dodgers 9-6 frente a Philadelphia Phillies.

Ohtani también brilló desde la loma. En cinco entradas como abridor no permitió imparables, concedió apenas una base por bolas y ponchó a cinco rivales. Se marchó con ventaja de 4-0, aunque la ofensiva de Philadelphia reaccionó en el sexto episodio con dos jonrones y seis carreras contra los relevistas Justin Wrobleski y Edgardo Henríquez.

De acuerdo con ESPN Research, Ohtani se une a Mark McGwire, Sammy Sosa, Babe Ruth, Ken Griffey Jr. y Alex Rodríguez como los únicos en lograr temporadas consecutivas con 50 o más jonrones. Ruth fue el pionero, consiguiéndolo en 1920-21 y 1927-28; McGwire lo hizo en cuatro años seguidos entre 1996 y 1999; Griffey Jr. en 1997-98; Sosa también en cuatro campañas de 1998 a 2001; y A-Rod en 2001-02.

Además, Ohtani se convierte en apenas el tercer jugador en alcanzar esa marca en sus dos primeras temporadas con un mismo equipo, después de Ruth con los Yankees (1920-21) y Rodríguez con los Rangers (2001-02).

El japonés, que ya había conectado 54 jonrones el año pasado, sigue ampliando su legado en MLB, mientras Aaron Judge, con 48 bambinazos en esta campaña con los Yankees, amenaza con unirse a este selecto grupo. Judge conectó 62 en 2022, pegó 37 en 2023 tras perderse más de 50 juegos por lesión, y en 2023 volvió a colocarse entre los líderes de poder.

Sigue leyendo:

–Del béisbol al golf: Robert Redford tuvo una cercana relación con los deportes

–MLB anuncia a los nominados para el prestigioso premio Roberto Clemente

–Aaron Judge vs. Cal Raleigh: la lucha por el MVP en la Liga Americana