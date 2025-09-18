7 súper ofertas de Costco por fin de temporada en menos de $15 

Las liquidaciones de temporada en Costco siempre son una oportunidad para ahorrar en productos populares que suelen desaparecer rápido de los estantes. En esta ocasión, la cadena ha sorprendido a sus miembros con una selección variada de bocadillos, básicos de despensa y hasta artículos de limpieza, todos disponibles por menos de 15 dólares.

Los alimentos de temporada que Costco está rematando

1. Yogures probióticos de fresa Nature’s Garden

Un snack que combina sabor y beneficios digestivos son los Nature’s Garden Probiotic Strawberry Yoggies, que ahora pueden encontrarse en Costco por menos de 15 dólares. Su mezcla de fresa con un toque de chocolate blanco en forma de yogur ha conquistado a los compradores, quienes destacan que además contienen fibra y probióticos. Este producto se ha convertido en una adición ideal para quienes buscan un refrigerio saludable con un sabor indulgente.

2. Bocadillos de queso cheddar Pirate’s Booty

Los clásicos Pirate’s Booty Aged White Cheddar vienen en una caja con 40 bolsitas individuales, perfecta para almuerzos escolares o para tener a mano en casa. Este bocadillo es famoso por su textura ligera, que se derrite suavemente en la boca, diferente a las palomitas tradicionales. El sabor a queso cheddar blanco lo ha convertido en un favorito de los miembros de Costco desde hace años, ideal para toda la familia.

3. Barritas de granola Kirkland Signature

Para un desayuno rápido o un snack práctico, Costco ofrece las barras de granola Kirkland Signature Soft & Chewy, un clásico entre los miembros. Cada caja incluye 64 unidades, lo que asegura que siempre haya algo listo para acompañar el café de la mañana o una salida improvisada. Suave, masticable y con un sabor equilibrado, es uno de los productos más prácticos de la marca propia de la tienda.

4. Bocadillos de maíz PopCorners

Las cajas surtidas de PopCorners Popped Corn Snacks traen consigo 30 bolsas en diferentes sabores como sal marina, maíz de tetera, queso cheddar blanco y queso picante. Esta variedad permite que cada miembro de la familia encuentre su favorito, haciendo de este producto una compra segura para la despensa. Son crujientes, ligeros y se han ganado un lugar especial en reuniones y meriendas.

5. Compota de manzana orgánica Kirkland Signature

Otro de los productos más valorados por su practicidad es la compota de manzana orgánica de Kirkland Signature, que se presenta en bolsas individuales listas para llevar. Con 24 piezas por paquete, se ha convertido en el snack saludable ideal para niños y adultos por igual. Los consumidores destacan su sabor fresco y natural, perfecto para excursiones, caminatas o simplemente como opción de refrigerio en casa.

6. Mantequilla de maní orgánica Naturally More

Los amantes del maní encuentran en Costco un excelente aliado con la mantequilla de maní Naturally More Organic, presentada en dos frascos de gran tamaño. Su textura cremosa y sabor auténtico han recibido elogios de quienes la prefieren frente a otras opciones convencionales. Además, el valor agregado de ser un producto orgánico la convierte en una alternativa más saludable sin renunciar al buen sabor.

7. Limpiador multiusos Fabuloso de lavanda

No todo en esta lista son alimentos: el limpiador multiusos Fabuloso de lavanda también se suma a las ofertas de temporada por menos de 15 dólares. Con una presentación de gran capacidad, se ha posicionado como un aliado para la limpieza diaria del hogar. Su fragancia genera opiniones divididas, pero su efectividad como desinfectante y el buen precio lo mantienen entre los productos más buscados.

