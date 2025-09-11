Los 9 productos de Costco más criticados por clientes en septiembre 

Costco es una de las cadenas favoritas en Estados Unidos para quienes buscan precios competitivos y variedad de artículos, pero no todos los productos reciben las mismas alabanzas. Aunque la marca Kirkland Signature y otras propuestas exclusivas del club suelen gozar de gran aceptación, algunos compradores han compartido experiencias negativas recientes. Estas reseñas han puesto en duda la calidad de ciertos productos que, pese a su popularidad, no cumplen con las expectativas de todos los socios.

Productos de Costco con reseñas negativas de clientes

Pollo fresco Kirkland Signature

El pollo fresco es uno de los básicos más adquiridos, pero varios clientes se quejan de su textura. Describen que en ocasiones la carne resulta dura, seca y difícil de masticar, un fenómeno que atribuyen a la cría acelerada de las aves para obtener mayor producción. Esto ha generado desconfianza en compradores que prefieren acudir a otros proveedores para asegurar mejor calidad en sus platillos.

Pañuelo de baño Kirkland Signature

El papel higiénico, que solía ser uno de los favoritos por su buena relación precio-calidad, ha perdido puntos entre los consumidores. Algunos comentarios aseguran que ahora es mucho más delgado y se rompe fácilmente, además de que su costo se incrementó por empaques adicionales de reciclaje. Lo que antes era un producto confiable, hoy es visto con reservas.

En Costco.com se puede comprar sin membresía, aunque se aplica un recargo del 5% en la mayoría de los productos. Crédito: Elliott Cowand Jr | Shutterstock

Kirkland Signature Organic Sumatra Café Integral

El café en grano Sumatra es otro artículo bajo la lupa. Clientes frecuentes señalan que el sabor ya no es el mismo, mientras que el precio ha subido al cambiar a la versión orgánica. Lo que solía ser una compra segura para quienes adquirían varias bolsas, ahora es criticado por su costo más alto y una calidad percibida como inferior.

Aguacates

Los aguacates de Costco han generado frustración en numerosos socios. Varias reseñas coinciden en que presentan problemas de maduración: algunos lucen perfectos por fuera, pero por dentro están pasados o con manchas oscuras. Esto ha llevado a muchos compradores a dejar de adquirirlos en la cadena, ya que aseguran que la merma termina siendo demasiado alta.

Empanadas Meat Lovers Combo

Este producto congelado recibe comentarios encontrados. Aunque el sabor es aceptable, los clientes destacan que las empanadas son muy pequeñas y con poco relleno, lo que no justifica su precio. También mencionan que, si se hornean demasiado, se resecan con facilidad, lo que limita la experiencia de consumo.

Focaccia mediterránea

Lo que solía ser una opción deliciosa en las panaderías de Costco ha cambiado con el tiempo. Algunos compradores aseguran que la receta se modificó, afectando tanto la textura como los ingredientes, especialmente los quesos. El resultado, dicen, ya no se parece al producto fresco que antes solía entusiasmar a los socios.

Barra de proteínas Kirkland Signature

Las barritas de proteína eran populares entre quienes buscaban un snack práctico y nutritivo. Sin embargo, comentarios recientes mencionan que varias cajas incluyen barras con una textura seca y polvorienta, como masa mal mezclada. Esta variación en la consistencia ha decepcionado a clientes que antes confiaban en la calidad de la marca.

Paquetes de detergente para lavavajillas Kirkland UltraShine

El detergente para lavavajillas es otra de las críticas recurrentes. Compradores comentan que dejó de limpiar adecuadamente, incluso en electrodomésticos nuevos. Muchos que culparon al aparato terminaron descubriendo que al cambiar de detergente, el problema desapareció. Esto provocó que dejaran de comprar la versión de Kirkland.

Kirkland Signature Lager estilo Helles

La cerveza de la marca también aparece entre los productos cuestionados. Aunque se trata de una opción económica, varios clientes la consideran poco agradable, al grado de que incluso quienes no suelen ser exigentes con la bebida prefirieron no terminar el paquete. Esta percepción ha hecho que algunos consumidores no repitan la compra.

Continúa leyendo:

Mujer devuelve sofá que compró en Costco hace 6 años y la tienda lo acepta

11 nuevos productos que llegaron a Costco en septiembre con descuentos de hasta $1,700

7 trucos que usa Costco para hacerte gastar más





