Clientes de Costco son víctimas de estafa con tarjetas de regalo

Lo que para muchos parecía un regalo práctico terminó convirtiéndose en una pesadilla: decenas de clientes de Costco en Canadá denunciaron haber comprado tarjetas de regalo Shop que resultaron estar vacías, a pesar de que nunca las habían usado.

Algunos afectados han logrado recuperar su dinero, pero otros siguen luchando por recuperar sumas que en algunos casos superan los $1,000 dólares.

Según una investigación de CBC News, cinco consumidores entrevistados relataron pérdidas grfandes.

Una de ellas, la residente de Ontario Shelly Xu, descubrió un día que los $200 dólares de su tarjeta habían desaparecido por completo. “He pasado horas tratando de resolver esto, pero no he conseguido nada”, declaró Xu al medio canadiense.

Aunque Costco se ha negado a dar declaraciones oficiales a CBC, cartas enviadas a los afectados reconocen que una investigación en curso indica que un número limitado de tarjetas Shop digitales pudieron haber sido utilizadas por individuos no autorizados.

La empresa también sugirió que los estafadores podrían haber accedido a los correos electrónicos de los clientes para vaciar las tarjetas, aunque muchos consumidores dudan de esa explicación.

Expertos también han criticado la postura de la compañía. “Desde el punto de vista empresarial, esto es un verdadero fracaso de marketing porque los clientes perderán la confianza en la marca”, afirmó el profesor y defensor del consumidor Daniel Tsai a CBC.

“Lo correcto para Costco sería admitir que hay un problema y no dejar que esto se agrave”.

De acuerdo con el Retail Council of Canada, las estafas con tarjetas de regalo provocaron pérdidas por $3.8 millones de dólares en 2021.

Los fraudes suelen consistir en que delincuentes abren los empaques en las tiendas para copiar los números de las tarjetas y monitorean en línea cuándo son activadas para gastar de inmediato el saldo.

También pueden robar grandes cantidades de datos de tarjetas a través de filtraciones masivas, según Telus.

Las autoridades y expertos recomiendan usar las tarjetas de inmediato, revisar cuidadosamente que los empaques no tengan señales de manipulación y optar por versiones digitales, que no pueden ser alteradas físicamente.

