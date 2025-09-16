Costco retira del mercado su producto Kirkland Signature Prosecco Valdobbiadene

Costo anunció el retiro del mercado de un lote de su producto Prosecco Valdobbiadene de Kirkland Signature, distribuido en 12 estados del país por riesgo de que las botellas puedan partirse incluso sin ser manipuladas. Los compradores deben desecharlo inmediatamente.

La cadena emitió una carta con fecha del 12 de septiembre con la información del producto defectuoso, los estados donde fue distribuido, las indicaciones para desecharlo y como respaldo de reembolso para presentarlo en las tiendas.

¿Cuáles son las características del producto?

Un reporte de retiro de Costco explica que se trata del Kirkland Signature Prosecco Valdobbiadene con el #1879870 que fue distribuido entre el 25 de abril y el 26 de agosto de 2025. El motivo del retiro es que presenta el riesgo de que algunas botellas se rompieran, incluso antes de abrirlas.

El producto fue enviado a las tiendas Costco en Iowa, Illinois, Indiana, Kentucky, Minnesota, Michigan, Misuri, Dakota del Norte, Nebraska, Ohio, Dakota del Sur o Wisconsin.

¿Como desechar las botellas de forma segura?

La recomendación de la empresa es no abrir la botella si tiene y tomar la previsión de desecharla de forma segura. No es necesario devolver el artículo, en su lugar, deseche la botella inmediatamente.

La forma segura de desechar la botella, tomando en cuenta que se pueden romper por sí solas, es envolverlas en toallas de papel y colocándola en una bolsa de plástico antes de tirarla a la basura. Esto permitirá evitar riesgos de cortes o accidente en caso de que se rompa la botella.

Las personas que adquirieron el producto tienen derecho a un reembolso completo con la presentación de la carta de notificación. En caso de dudas o comentarios se puede comunicar con a Ethica Wines por correo electrónico a customercare@ethicawines.com o llamar al (786) 810-7132 de lunes a viernes entre 8 a.m. y 6 p.m.

