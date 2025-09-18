Alguaciles de EE.UU. ofrecen recompensa por hispano que cometió crímenes contra una niña

Un hombre originario de Guatemala se encuentra prófugo después de ser acusado de varios cargos en su contra, por abusar sexualmente en varias ocasiones a una menor de 13 años. Los alguaciles de EE.UU. ofrecen una recompensa de hasta $5,000 dólares por información que conduzca a su arresto.

El Servicio de Alguaciles de EE.UU. publicaron un cártel con los datos físicos y la fotografía de Juan Ralios Batz, de 30 años, nacido en Guatemala, y que se encuentra como indocumentado en el país, luego de ser acusado de tres cargos de violación, intento de violación, tráfico de personas agravada y secuestro de una niña.

Puede estar en Kansas o Nebraska

Las autoridades solicitan información que lleve a su captura, posiblemente la persona se encuentre en Kansas en el condado de Seward, que fue donde cometió todos los delitos o en Fremont, Nebraska, donde al parecer escapó al enterarse de su búsqueda y captura.

Las características físicas de Juan Ralios Batz son las siguientes:

Hombre hispano

Estatura: 5’01” (1.55m)

Peso: 115 libras (52kg)

Ojos: Marrones

Cabello: Marrón

Tatuaje: Letra J en el brazo derecho

Alias: Juan Ralios, Juan Batz, Randy Guerrero, Juan Ramos-Batz, Juan Ramos y Omar González.

Las autoridades señalaron que Juan Ralios junto con su hermana presuntamente patrocinaron a un menor extranjera no acompañada de 13 años. Durante dos años, el sospechoso abusó sexualmente de ella y la “obligó a realizar trabajos manuales”.

La víctima tuvo un hijo

Después de tantos abusos en su contra, la víctima quedó embarazada y tuvo un hijo de Juan Ralios. Cuando el sujeto se enteró que las autoridades lo estaban buscando para arrestarlo, su familia lo ayudó a escapar a Fremont, Nebraska, para evadir los cargos en su contra.

Piden a las personas, si tienen información sobre la ubicación del sospechoso se comuniquen con los alguaciles de EE.UU. al 1-877-WANTED-2 o envíe información a través deAplicación de consejos del USMS.

“El Servicio de Alguaciles de EE.UU. es la principal agencia del gobierno federal para la investigación de fugitivos. Los Alguaciles tienen la mayor autoridad de arresto entre las agencias federales de seguridad pública. Ayudan a las agencias estatales y locales a localizar y detener a los fugitivos más violentos”, sentenciaron.

Sigue leyendo: