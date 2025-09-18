¿Cuánto dinero le exige Isabella Ladera a Beéle en demanda por filtración de video íntimo?

La modelo venezolana Isabella Ladera demandó el lunes de esta semana a su ex, el cantante colombiano Beéle, por la filtración de un video que asegura grabaron en el 2023. En los documentos indican que exigió una compensación de al menos $50.000 dólares, según la información que publica Billboard.

El material se filtró recientemente, por lo que la empresaria decidió actuar ante la justicia de Estados Unidos para que se le reconozca el daño que asegura ha sufrido porque le vulneraron su privacidad y le afectó mentalmente la exposición de este contenido.

“The Hachar Law Group ha presentado una demanda civil en el Condado de Miami-Dade en representación de la modelo internacional y empresaria Isabella Ladera contra el artista Beéle y otras partes no identificadas. La demanda hace responsables a todos los involucrados por la difusión no autorizada de videos y contenido privado relacionados con la Sra. Ladera”, señalan en la publicación que compartió la creadora de contenido en sus redes sociales.

Acerca de los motivos que la llevaron a demandar a Beéle, la venezolana dijo: “Nadie debería aprovecharse de la vulnerabilidad de otro para generar dinero o contenido. Esto no es entretenimiento, es un delito y lo único que deja son cicatrices”.

Isabella Ladera demanda oficialmente a Beéle… pic.twitter.com/5ScJxtDoXN — Nica✰ (@NicanorVJ2) September 18, 2025

Demanda de Isabella Ladera contra Beéle

Pierre Hachar, uno de los abogados de Isabella Ladera, explicó que con esta demanda quieren defender la privacidad de su clienta, uno de sus principales derechos.

“La filtración no autorizada de grabaciones íntimas ha causado un profundo daño emocional y reputacional. Tenemos la intención de ejercer todos los recursos legales disponibles bajo la ley de Florida, incluyendo los cargos de invasión de la privacidad, ciberacoso sexual, imposición intencional de angustia emocional y negligencia”, precisó.

Además, informó que las investigaciones continuarán a lo largo del litigio. Todo esto con el objetivo de que todas las personas involucradas en la distribución ilegal de este material privado sean identificadas y llevadas ante la justicia.

Por ahora, ni Beéle ni su equipo legal han hablado de esta demanda, que representa además otro capítulo controversial luego de que terminó con Isabella Ladera.

