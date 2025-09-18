Elizabeth Gutiérrez regresa al formato reality show al participar en La Isla: Desafío Extremo 

La actriz mexicana Elizabeth Gutiérrez vuelve al formato de reality show, que la ayudó a darse a conocer en el mundo del entretenimiento. Ahora, la artista formará parte de la nueva temporada de La Isla: Desafío Extremo, que transmitirá desde el 7 de octubre la cadena de televisión Telemundo.

Esta semana anunciaron que la protagonista de exitosas telenovelas como ‘El rostro de Analía’ se sumará a esta experiencia en la que los participantes deberán superar intensas pruebas en un paradisíaco lugar del caribe.

Luego del anuncio, la ex de Willam Levy se ha mostrado muy emocionada por formar parte del programa. Por eso escribió un corto mensaje en su cuenta en Instagram en el que afirmó: “Con muchas ganas de divertirme y con algo de nervios, arrancamos muy pronto esta aventura: La Isla: Desafío Extremo. Acompáñenme de cerca en esta nueva temporada, que llega el martes 7 de octubre a las 7PM/6C por Telemundo y Peacock. ¡Vamos con todo! ¿Quién conmigo?”.

Desde la cuenta en Instagram del programa le escribieron a la actriz: “Nos emociona tenerte en esta aventura. Sabemos que los nervios son parte del juego… pero estamos seguros de que vas con todo”.

¿Quiénes son los participantes de La Isla: Desafío Extremo?

Además de Elizabeth Gutiérrez, han confirmado a otros de los integrantes de esta nueva temporada. En la lista aparecen: Christian de la Campa, Helen Ochoa, Gary Centeno, Ximena Herrera, Estefanía Ahumada, Nievelis González, Fernanda Flores, Martín Salvador, Moi Guiquitai, Paulina Araujo y Roberto Alejandro, Rodrigo Mata.

Próximamente se conocerá al resto de concursantes de esta temporada, en la que solo uno de ellos logrará llevarse el premio de $200.000 dólares en efectivo.

La conducción de este reality estará a cargo del actor mexicano Héctor Suárez Gomís, quien se encargará de contar cada una de las incidencias que ocurran en la competencia.

