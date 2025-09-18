Hallan sin vida envuelto en una manta al boxeador mexicano Jesús Iván Mercado

Envuelto en una manta con cinta en una zona desértica de la frontera entre Sonora y Baja California. Así encontraron el cuerpo sin vida del boxeador de 21 años Jesús Iván Mercado Cabrera.

‘Rafaguita’ fue hallado cerca de la frontera entre Estados Unidos y México el pasado lunes al final de la tarde. La joya del boxeo tenía varios días desaparecido y fue gracias al Colectivo Buscando en San Luis Río Colorado que se pudo dar con su paradero.

El boxeador Jesús Ivan Mercado de 21 años y originario de Nogales, es el envuelto que fue encontrado esta mañana en SLRC, Sonora, tenía pocos días de haber llegado ahí con la intención de seguir entrenando. #PandaNews pic.twitter.com/naRcJBXGWN — Panda del Amor (@PandaDelAmor19) September 17, 2025

La identidad del boxeador fue confirmada inicialmente por los tatuajes que portaba: una imagen de la Santa Muerte en el antebrazo y el logotipo de los Yaquis de Obregón. Más tarde, sus familiares corroboraron la información y comenzaron los trámites funerarios.

A través de Facebook, el Colectivo Buscando en San Luis Río Colorado emitió un comunicado en el que confirmó la aparición de Mercado. “El joven que fue localizado sin vida ha sido reconocido por sus familiares y comenzarán con los trámites correspondientes para darle cristiana y digna sepultura. DEP Jesús Iván Mercado Cabrera”.

Ahora, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora abrió una investigación para determinar qué sucedió. Al parecer, el cuerpo de ‘Rafaguita’ no tenía señales de violencia y será a través de una autopsia que se podrá determinar la causa exacta de la muerte.

Jesús Iván Mercado Cabrera, conocido en el ring como ‘Rafaguita‘, fue una joven promesa del boxeo mexicano cuya carrera fue breve. Peleaba en la categoría gallo y en 17 combates logró siete victorias, cinco de ellas por KO. Además, consiguió un empate y nueve derrotas.



