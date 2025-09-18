Helicóptero militar se estrella de una base en el estado de Washington

Un helicóptero perteneciente a las fuerzas armadas estadounidenses chocó sobre un terreno rural, cercano a la Base Conjunta Lewis-McChord (JBLM) en el estado de Washington, en un suceso registrado la noche del pasado miércoles, lo que generó una respuesta inmediata de las autoridades.

El oficial de asuntos públicos de la guarnición de JBLM, Scot Keith, dio la primera confirmación del siniestro al medio ABC News. En su declaración, Keith subrayó la naturaleza evolutiva de la situación, y aseguró que en ese instante no dispusieron de más información, informó ABC News.

“Esta situación sigue en desarrollo y no hay detalles adicionales disponibles en este momento”, afirmó Keith, estableciendo la pauta para la comunicación inicial sobre el incidente.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 9:00 p.m., hora local. La Oficina del Sheriff del Condado de Thurston, actuando en respuesta a la alerta, desplegó a sus agentes al área tras recibir un aviso sobre un posible accidente.

Posible motivo de la caída del helicóptero

Los primeros informes señalaron que el helicóptero pudo haber caído cerca del lago Summit, una información que la oficina del sheriff difundió como parte de su reporte inicial.

La Oficina del Sheriff del Condado de Thurston publicó un comunicado a través de sus canales digitales, detallando la estrecha cooperación que establecieron con la base militar.

“Se nos ha informado que los militares perdieron contacto con un helicóptero en la zona y estamos trabajando en estrecha colaboración con JBLM para desplegar todos los recursos necesarios para ayudar”, declaró la oficina en la publicación.

La confirmación del accidente militar llegó en medio de una ola de especulaciones y la rápida reacción de los equipos de emergencia. Las autoridades militares y civiles activaron los protocolos de emergencia con celeridad para investigar el suceso y asegurar la zona.

