Helicóptero se estrella en Minneapolis y mueren todas las personas a bordo

Un helicóptero se estrelló en una zona rural de Minneapolis y estalló en llamas el pasado sábado por la tarde, un hecho que provocó la muerte de todos los que estaban a bordo, informaron las autoridades.

El accidente ocurrió a las 2:45 de la tarde en Lakeville, al oeste del aeropuerto de Airlake, a tan solo ocho minutos de su despegue desde el aeropuerto Sky Park en Lydia, luego apuntó la policía de Lakeville, que fue corroborado por los registros de vuelo en línea.

“Nuestra información preliminar es que se ha estrellado el helicóptero en circunstancias desconocidas y que ha habido un incendio postaccidente”, informó la Junta de Seguridad en el Transporte (NTSB).

Por su parte, la policía de Lakeville comentó que no se encontraron supervivientes en el lugar, aunque no aclararon cuántas personas estaban a bordo de la aeronave. El helicóptero accidentado, un monomotor Robinson R66, tenía una capacidad de hasta una persona más el piloto y cuatro pasajeros.

No han identificado las identidades de los fallecidos

Su trayecto estaba definido en dirección al aeropuerto Airlake, según la información de vuelo proporcionada por FlightAware. El helicóptero accidentado alcanzó una altitud de hasta 2. 000 pies antes de caer en una zona remota, cerca de la Highway Avenue y la 219th Street West, a 25 millas al sur de la ciudad de Minneapolis, según los datos de vuelo, informó New York Post.

La policía local señaló que no había informado de ningún incidente con personas que se encontraban en tierra. Otras autoridades tampoco habían proporcionado información sobre la identidad de los pasajeros que estaban a bordo del helicóptero.

Por otro lado, un investigador de la NTSB había viajado hacia el lugar de la tragedia y su llegada se esperaba para la tarde del domingo, tal como había indicado la agencia federal. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y la Administración Federal de Aviación (FAA) también habían estado investigando el accidente, un minucioso procedimiento a seguir para conocer las causas del fatal accidente.

