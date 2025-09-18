José Mourinho regresa al Benfica 25 años después y firma contrato hasta 2027

El Benfica anunció este jueves la contratación de José Mourinho como nuevo entrenador del club, con un vínculo que se extenderá hasta el final de la temporada 2026/2027.

Según precisó la entidad lisboeta en un comunicado remitido a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios de Portugal, el contrato contempla una cláusula que permitirá, “10 días después del último partido de la temporada 2025/2026, en las mismas condiciones, tanto el Benfica SAD como el entrenador optar por no dar continuidad al acuerdo para la temporada 2026/2027”.

El técnico de 62 años regresa al banquillo de las “águilas” dos semanas después de su destitución en el Fenerbahce. El club turco lo había fichado en junio de 2024 por dos temporadas, pero quedó fuera de la Champions League tras caer 1-0 precisamente contra el Benfica en la última ronda previa.

Con este nombramiento, Mourinho vuelve a dirigir al Benfica 25 años después de su primer paso por el equipo, en el año 2000, y lo hace con una trayectoria plagada de títulos en clubes de élite como Real Madrid, Chelsea, Manchester United, Tottenham, Inter de Milán, AS Roma y Oporto.

En su palmarés figuran dos Champions League (Inter y Oporto), una Europa League (Manchester United), una Conference League (AS Roma) y una Copa de la UEFA (Oporto). A nivel doméstico, conquistó una liga española con el Real Madrid, tres Premier League con el Chelsea y dos Serie A con el Inter. Además, la FIFA lo reconoció en cuatro ocasiones como mejor entrenador del año.

Mourinho regresa a Portugal 21 años después de su última etapa en la liga lusa, donde dirigió al Leiria (2001-2002) y al Oporto (2002-2004).

El banquillo del Benfica estaba vacante tras el despido de Bruno Lage, cesado luego de la derrota 2-3 en casa frente al Qarabag en Champions y del empate contra Santa Clara en la liga. Tras cinco jornadas, el equipo ocupa el cuarto lugar de la tabla con 10 puntos (y un partido pendiente), y el próximo fin de semana enfrentará al AVS SAD.

