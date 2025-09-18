Bartomeu: “El Barça no necesitaba ayuda arbitral, tenía el mejor equipo”

El antiguo presidente del FC Barcelona español, Josep Maria Bartomeu, finalmente acabó con el silencio que estuvo marcado en su vida los últimos años por los presuntos pagos que realizó cuando estaba al mando del equipo al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira; hecho que generó dudas sobre el presunto amaño de partidos durante un tiempo en las diversas competencias en las que participaban los blaugranas.

Estas declaraciones las realizó ante los medios de comunicación justo después de haber declarado como imputado ante la jueza que investiga este caso y que podría representar una dura sanción en su contra; en sus palabras reconoció que al Barcelona “no le hacía falta ninguna ayuda arbitral porque tenía el mejor equipo del mundo”.

“Hoy hemos declarado algunos de los que participamos en el club durante esos años del 2013 al 2018. Hoy ha quedado claro que muchas de esas teorías que se han realizado los últimos años han quedado anuladas y se han aclarado muchos temas como los que había unos servicios de asesoramiento deportivo, informes arbitrales de asesoramiento tanto pre como post partidos del primer equipo y del Barça B y que en ese momento había un acuerdo económico”, expresó.

“También ha quedado claro hoy que no tiene nada que ver la sede al señor Enriquez Negreira de la Federación de cuando se le comunicó a su hijo el primer trimestre de 2018 que dejaba de dar servicios al Barcelona al final de temporada, borrando también esa teoría.

Para finalizar, Bartomeu también aseguró que el equipo fue en esos años que estuvieron inmersos en polémicas a la mejor plantilla de todo el mundo y que al mismo tiempo contaban con el “mejor jugador de la historia”, por lo que todos los títulos alcanzados eran con mérito propio.

“Teníamos el mejor equipo del mundo en aquel momento y el Barça ha ganado a méritos propios pues todos los títulos que tuvimos el éxito de conseguir. Lo que ha quedado claro es que hemos tenido al mejor jugador en la historia del fútbol y hemos ganado cada título de manera merecida”, concluyó.

In this Friday, Nov. 8, 2019, photo, President of FC Barcelona Josep Bartomeu smiles during and interview with the Associated Press at the Camp Nou stadium in Barcelona, Spain. Bartomeu told The Associated Press on Friday that “we are preparing this post Messi era.” (AP Photo/Emilio Morenatti)

Palabras de su abogado

Por su parte el abogado de Bartomeu, Josep Maria Fusté Fabra, ofreció con detalle el tema de los pagos que se realizaron en esos años y que eran por los que se el acusaban al club catalán de presuntamente sobornar a Negreira.

“Hoy ha credado acreditado primero que sí hay pagos pero también ha habido contraprestación, por lo cuál, jurídicamente e independientemente de las especulaciones se realizó un pago porque hay contraprestación. Con respecto al cese de servicios de Javier Enriquez, ha quedado claro que la decisión de que deje de formar parte del Barcelona se da antes de que su padre sea cesado del Comité de Técnicos”, expresó.

“En ningún caso nadie ha dicho que el señor Enriquez Negreira ofreciera ningún tipo de pago a ningún árbitro para influir en el resultado, la conclusión que tenemos hoy para nosotros es que como hay pago por contraprestación jurídicamente tenemos defensa, y como no existen pruebas sobre la corrupción del deporte sobre pagos a árbitros para influir en el resultado tampoco va a prosperar, por lo que salimos bastante contentos”, concluyó.

